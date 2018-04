Sara Forestier inaugura la nuova stagione di Walk This Way

Quattro titoli tutti da scoprire aprono una finestra sull’Europa: tre drammi di grande impatto e un documentario che ti farà ripensare al modo in cui consumiamo. Tutti i film sono disponibili su piattaforme digitali a partire dal 9 aprile.

Per questa stagione Walk This Way si propone di portare alla luce dei gioielli del cinema europeo fino ad ora nascosti. In Italia il ciclo European Hidden Gems (Gioielli europei nascosti) sarà rappresentato dall’acclamato film francese Primaire, che vede come protagonista l’attrice pluripremiata Sara Forestier, ma anche dal lungometraggio belga Home e dallo slovacco Koza. Per completare questa lista, Walk This Way lancia anche il documentario 10 Miliardi – Cosa c’è nel tuo piatto? , una riflessione su come nutrirci in un mondo sempre più sovrappopolato.

Una proposta cinematografica unica per viaggiare in Europa senza muoversi dal divano.

Primaire (Francia, 2016) Florence è una maestra di scuola elementare dedita ai suoi studenti. Quando incontra Sacha, un alunno problematico, fa di tutto per aiutarlo arrivando perfino a trascurare la sua famiglia e a mettere in discussione la sua vocazione professionale. Florence capirà che non è mai troppo tardi per imparare.

Con un cast stellare – la vincitrice di due premi César Sara Forestier nel ruolo di Florence e il celebre attore francese Vincent Elbaz – Primaire è un ritratto vibrante della scuola pubblica francese attuale.

Home (Belgio, 2016) Il diciasettenne Kevin, condannato per atti di violenza, è appena uscito di prigione. Per rifarsi una vita, il ragazzo si trasferisce dalla zia e inizia un tirocinio nel suo negozio. Kevin si adatta rapidamente alla sua nuova casa e si trova in perfetta sintonia con il cugino Sammy, che frequenta l’ultimo anno di liceo. Grazie a Sammy e ai suoi amici, Kevin conosce John. Dopo aver scoperto l’insostenibile situazione di John con sua madre, Kevin sente il bisogno di aiutare il suo nuovo amico. Una sera il destino bussa alla porta e interrogativi su tradimento, fiducia e lealtà si impossessano della loro vita.

Koza (Slovacchia, 2016) L’ex boxer Peter ‘Koza’ Baláž fa fatica ad arrivare a fine mese. La sua compagna, Miša, scopre di essere incinta e decide di porre fine alla gravidanza. Chiede a Koza di trovare il denaro per l’aborto. Koza, che non si allena da tempo, decide di tornare sul ring, sperando di risollevare le sue finanze e magari di far cambiare idea a Miša. Insieme al suo manager, Zvonko, si avventura in un tour dove il successo non è dettato dalle vittorie, ma dai colpi che Koza riesce ad incassare.

KOZA porta sul grande schermo Peter Baláž, che partecipò alle Olimpiadi di Atlanta nel 1996, e Ján Franek, medaglia olimpica a Mosca 1980, nel ruolo di coach. Con splendide interpretazioni di attori non professionisti, che confondono i limiti tra realtà e rappresentazione, KOZA lancia una sfida vigorosa e tormentata al concetto stesso di autenticità.

10 Miliardi – Cosa c’è nel tuo piatto? (Germania, 2015) Nel 2050 la popolazione mondiale raggiungerà i dieci miliardi. Il film si colloca al centro dell’animato dibattito sulla sicurezza alimentare con uno sguardo analitico, ampio ma preciso, sui processi che spaziano dalla produzione alla distribuzione di cibo nel mondo – dalla carne artificiale agli insetti, dall’agricoltura industriale all’autocoltivazione tanto di moda. Il regista Valentin Thurn (che ha già sbancato con “Taste The Waste”), autore di successo che si è autodefinito “attivista del cibo”, viaggia per il mondo alla ricerca di soluzioni e dà spazio all’innovazione e a nuove idee per il nostro futuro.

DISPONIBILITÀ: Lancio su VOD a livello nazionale, lunedì 9 aprile su iTunes, Google Play, Amazon Prime e Microsoft.

LINGUA: Il film sarà distribuito in versione originale con sottotitoli in italiano.

Su Walk This Way 2018

Walk This Way raccoglie e promuove film da distribuire nell’Unione Europea, direttamente su VOD. La quarta edizione ha il sostegno della Commissione europea e ha come soci agenzie chiave del calibro di Autlook Film Sales, Digital Nexus, Pathé Films, Pluto Films, Doc & Films, Studiocanal, Fandango Films, Kino Logy, Intramovies, Jour2Fete e TVCO. In questa quarta edizione Walk This Way distribuirà 45 film in Europa, America Latina, Stati Uniti e Giappone. Ogni film sarà disponibile in media in 8 paesi su piattaforme di riferimento globali (iTunes, Google Play, Amazon, Sony, Xbox), oltre che sulle principali piattaforme locali come TF1, Universciné, Filmin e FLIMIT.