SAS - SINGLE ALLO SBANDO: online il teaser della web serie diretta da Luigi Cecinelli

Quale giorno migliore del day-after San Valentino per lanciare il teaser di una web serie? Stiamo parlando di SAS - SINGLE ALLO SBANDO, diretto da Luigi Cecinelli, su sceneggiatura di Andrea Marchetti, da un’idea di Giada Lucacchini, Barbara Gori e Vitaliano Loprete, che ne sono anche i tre protagonisti. La serie vede la partecipazione speciale di Massimo Carrino e tra le guest star figureranno Martina Luchena, Maria Pia Timo e Gabriele De Pascali.

Godetevi il teaser al link www.youtube.com/watch?v=rUtR...

Piantata dal suo ultimo - e molto probabilmente unico - fidanzato dopo un mese di convivenza, la trentenne GIADA deve trovare un nuovo alloggio. Impresa non semplice, se lavori come Co.Co.Co a 300 euro al mese. In suo soccorso arriva l’annuncio immobiliare della contessa BARBARA ALBIZZI, che affitta una stanza in una magnifica villa d’epoca a soli 100 euro al mese. Peccato che la “magnifica villa” si riveli un maniero decadente, afflitto da perdite e guasti; che la padrona di casa cinquantenne sia a dir poco eccentrica e che l’economica stanza sia contesa da VITO, esuberante ragazzo gay fissato con la televisione. Ma, quando l’alternativa è la panchina della stazione, bisogna adattarsi e la “magnifica villa” diventa ben presto teatro delle vicende di questi tre improbabili coinquilini, diversi tra loro, ma con una caratteristica comune fondamentale: sono SINGLE. Giorno dopo giorno, tra friendzone e spin-date, colleghi sposati e Tinder, due di picche e sabati sera sul divano, i tre protagonisti e i loro amici cercheranno di sopravvivere a un mondo fatto a misura di coppia. Perché se soli è meglio che male accompagnati, ora che sono un trio chi li ferma più?

Cast tecnico/artistico

Da un’idea di: Giada Lucacchini, Barbara Gori e Vitaliano Loprete

Sceneggiatura: Andrea Marchetti

Regia: Luigi Cecinelli

Con :

Barbara Gori

Giada Lucacchini

Vitaliano Loprete

e con la partecipazione speciale di Massimo Carrino

Tra le guest star della prima puntata ci saranno anche Martina Luchena, Maria Pia Timo e Gabriele De Pascali.

Direttore della fotografia: Antonio De Rosa, AIC-IMAGO

Montaggio: Federico Rosella

Operatore di ripresa: Mirko Caricato

Fonici: Leonardo Daddi e Leonardo Pecchioli

Trucco: Daniela Schiavone

Acconciature: Fabio Velotti

Assistenti di set: Anna Celeste Alfieri, Sara Marasco