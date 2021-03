Scade il 15 aprile il bando del Premio Mattador

Il Premio Mattador quest’anno rinnova la modalità di partecipazione. Con un solo click si può prendere parte alla dodicesima edizione semplicemente accedendo a questo link: https://iscrizioni.premiomattador.it/

L’innovativa piattaforma è semplice e veloce: una volta lette con attenzione le indicazioni sarà possibile registrarsi e inviare i propri lavori per diventare ufficialmente un concorrente del 12° Premio Mattador!

L’introduzione di questa nuova e smart modalità di partecipazione è prova del costante impegno del Premio Internazionale per la Sceneggiatura Mattador dedicato a Matteo Caenazzo, nell’accogliere e favorire i giovani autori desiderosi di esprimere la propria creatività. D’ora in poi diventare sceneggiatore, regista o concept designer sarà ancora più facile.

Anche per il 2021 sono confermate tutte le sezioni - sceneggiatura per lungometraggio, soggetto, sceneggiatura per cortometraggio, storia raccontata per immagini - così come sono confermati i premi in denaro e i qualificanti percorsi di formazione dedicati allo sviluppo dei progetti vincitori.

C’è tempo fino al 15 aprile per partecipare, se siete degli aspiranti autori o ne conoscete qualcuno questo è il momento giusto per scoprire e fargli scoprire il mondo di Mattador!

I regolamenti aggiornati del 12° bando di concorso sono disponibili su:

www.premiomattador.it/regola...

www.premiomattador.it/regola...

www.premiomattador.it/regola...

La Premiazione dei vincitori si svolgerà sabato 17 luglio 2021 a Venezia nelle Sale Apollinee del Teatro La Fenice.

Associazione Culturale MATTADOR

Sede legale Via del Vignola 4

Sede operativa Via dei Piccardi 27

34141 Trieste

Tel +39 040 2333401 Cell +39 329 2153114

info@premiomattador.it

www.premiomattador.it