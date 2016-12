Scade il 30 giugno il bando per il Premio AIOM 2016 per il miglior cortometraggio italiano su “Oncologia e Cinema”

Bando Cortometraggi

Premio AIOM 2016 per il miglior cortometraggio di nazionalità italiana “Oncologia e Cinema”

La comunicazione e i mezzi ad essa correlati sono in continua e costante evoluzione, ma il cinema resta un punto fermo nella storia, nella trasmissione di messaggi e tematiche.

Nel mondo complesso dell’oncologia, spesso la cinematografia ha visto come protagonisti medici, pazienti e familiari, che affrontavano sulla scena esperienze traslate dalla vita quotidiana. Come sottolinea il Dr De Fiore “la visione di film ben realizzati può` essere di sostegno nella comprensione di questioni non secondarie e nell’insegnamento di comportamenti e principi bioetici a studenti, specializzandi e personale di nursing oncologico e nel migliorare la relazione tra i curanti e la persona malata, incarnando nei personaggi questioni cliniche ed etiche altrimenti astratte, come cancro e sessualità` e gli effetti collaterali delle terapie. Alcuni film aiutano a riflettere sul senso degli affetti e del vivere, contribuendo a rendere il cancro questione di rilevanza collettiva e sociale.”

AIOM ha già dedicato lo scorso anno durante il congresso nazionale, una Sessione alla comunicazione in Oncologia attraverso la cinematografia e quest’anno la Sessione verrà ampliata ed arricchita con un concorso dedicato.

Durante il congresso Nazionale AIOM 2016 una Giuria eterogenea (formata da figure quali registi, attori, clinici, infermieri, psicologi e pazienti) identificata dal Presidente AIOM premierà il miglior Cortometraggio italiano sul tema “Oncologia e Cinema” e i tre migliori Cortometraggi verranno proiettati e discussi nell’ambito della Sessione dedicata durante il congresso Nazionale AIOM, che si terrà a Roma dal 28 al 30 Ottobre 2016.

Scarica QUI il bando completo di tutte le informazioni

Scarica QUI la scheda di iscrizione da inviare entro e non oltre il 30 giugno 2016