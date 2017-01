’Scampia Storytelling’, graphic novel su un quartiere oltre gli stereotipi

Vi segnaliamo un’interessante graphic novel: "Scampia Storytelling", realizzata con con testi di Rosa Tiziana Bruno, poesie di Roberto Piumini e disegni del foggiano Giuseppe Guida, fumettista, illustratore, docente della Scuola Fumetto Inkiostro (sede di Foggia) e direttore artistico del Festival del Nerd di Foggia.

"Scampia Storytelling" narra le potenzalità e le risorse di un quartiere oltre gli stereotipi, la magia della lettura che eleva e riscatta. Scampia Storytelling è ispirato ad una storia vera. Protagonista è Emanuele, un architetto che ritorna nel luogo in cui è nato e cresciuto, Scampia, per un progetto di ristrutturazione urbanistica. Un libro di Roberto Piumini raccolto nell’erba gli ricorda che proprio quelle letture, tanti anni prima, gli avevano regalato il piacere di leggere e, soprattutto, avevano dato alla sua vita un nuovo indirizzo, spingendolo a lasciare le bande e a scegliere di studiare.

Scampia storytelling è anche il nome di un progetto internazionale dell’ICWA​ – Associazione Italiana Scrittori per Ragazzi, che ogni anno realizza a Scampia, autofinanziandosi, workshop e incontri tra scrittori e ragazzi. Il progetto mira a far parte di una rete delle “buone pratiche” della scuola italiana e si inserisce nell’ambito del festival di letteratura “Scampia Storytelling”, organizzato da Rosa Tiziana Bruno per l’Associazione Italiana Scrittori per Ragazzi (ICWA). Si tratta di un laboratorio di riflessione, lettura, e scrittura rivolto a bambini e ragazzi. La metodologia e le attività proposte sono diversificate in base all’età dei destinatari (scuola Primaria, Media e Secondaria). La narrativa, vale a dire le storie contenute nei buoni libri, alleggerisce la pesantezza del quotidiano scolastico e al contempo è un prezioso strumento per aiutare i ragazzi ad ampliare il loro orizzonte, per educarli al senso critico, per allenare la loro immaginazione, per imparare a trasformare i limiti in punti di forza, le difficoltà in opportunità. Inoltre, l’esperienza della lettura in classe è un’attività che favorisce la relazione docente-alunno, contribuendo a migliorare l’approccio didattico in tutte le discipline e a ridimensionare i disturbi dell’apprendimento, perché permette ad ogni ragazzo di sperimentare la propria potenza creativa al pari degli altri.

Giuseppe Guida

(Scenografo-Fumettista-Illustratore-Docente)

Nato a Foggia,Classe ’74, frequenta il liceo Artistico diplomandosi nel 1997. Nel 2002 consegue il diploma presso l’Accademia delle Belle Arti di Foggia come Scenografo. Docente in corsi di fumetto, ha collaborato con Subaqueo Edizione, CasaEditrice Mammeonline,Pubbliciak EDITORE(KIDS MAGAZINE) Wombat Edizioni, Prankster Comics, Comics Web,Comicout, Sbam Comics, Verticalismi.Scuola del Fumetto,Dylandogofili.

Nel 2011 Premio della Critica ROMICS,Nel 2013 Vince il 1° Contest dedicato a Boris Junior votato via WEB. Per Primiceri Editore Pubblica ARNO KOWALSKY 4.8 con Alessandro Di Virgilio,Vincitore nella 10° Edizione del Fullcomics MILANO con Arno Kowalsky 4.8 il premio come miglior Fumetto Seriale Votato via WEB(GRAN PREMIO AUTORI ed EDITORI) .Nel 2013 Crea Le Supermaestre Supereroine che porta in giro nelle Scuole come Progetto Didattico ed Educativo.Disegna per il AGENZIA INCANTESIMI per la Sceneggiatura di F.Memola.Collabora al Progetto SCAMPIA STORYTELLING disegnando una GRAHIC NOVEL. Diventa Direttore Artistico (Sez.Fumetto) dell’evento Festival del Fumetto – Festival Del Nerd - Giornata Comics&Games a Foggia.Nel 2015 Apre La Scuola Di Fumetto Inkiostro Sede di Foggia dove Insegna,diventa autore pe le Edizioni Inkiostro. Attualmente è al lavoro al progetto dal titolo ZILF GraphicNovel Comic Horror con la sceneggiatura di G.Marzano(Sergio Bonelli).