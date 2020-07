Diretto da Tony Cervone, già nella squadra d’animazione di Space Jam, Scooby!, dal 15 luglio 2020 disponibile su tutte le piattaforme streaming, è un film d’animazione che porta sullo schermo le vicende del cane parlante Scooby, del suo storico compagno di merende Shaggy e della Mistery Inc, la squadra di investigatori del mistero, facente parte dei cartoon della Hanna-Barbera.

L’operazione degli sceneggiatori e della regia è sulla carta intrigante, in quanto questo primo film si pone come episodio pilota di una sorta di universo espanso dedicato ai personaggi della Hanna-Barbera, storica casa di produzione statunitense che produsse molte serie tv animate di grandissimo successo, tra cui appunto Scooby Doo (per citarne un’altra tra le più famose certamente i FlintStones). Oggi i diritti appartengono interamente alla Warner Bros, dopo il fallimento della Casa di Produzione originaria.

Il progetto dunque è quello di far convivere più personaggi della Hanna & Barbera, anche appartenenti a serie autonome, in pellicole in cui essi possano dialogare ed interagire tra loro (un po’ un’operazione alla Marvel, con i dovuti adattamenti, considerando lo stile ironico, cartoonesco e d’avventura di tale casa di produzione). Far comunicare dunque diverse serie tra loro, questo l’obiettivo, in modo da rispolverare alcuni storici personaggi animati, aggiornati ai tempi moderni attraverso l’uso della computer grafica e delle tecniche d’animazione contemporanee.

Nonostante questa interessante idea, l’operazione non può dirsi del tutto riuscita. La commistione tra i personaggi di Scooby Do, quelli di Blue Falcon e di Dick Dastardly (tre serie Hanna-Barbera), non è infatti troppo fluida al livello di sceneggiatura. Per chi non conosce già questi personaggi, in particolare, l’impatto è troppo rapido: il film dà per scontata la fruibilità immediata di tali protagonisti, quando, destinato comunque ad un pubblico giovane, è ovvio che molti ignorino chi essi siano, soprattutto quelli minori (si suppone che Scooby & company siano maggiormente riconoscibili).

Se Dick Dastardly e il suo ridente cane Mattley, sono una bella trovata, abbastanza blando è l’apporto dell’universo di Blue Falcon, non perché i personaggi non possano avere attrattiva, o non siano divertenti, ma perché vengono introdotti davvero troppo rapidamente, in un collage, che se all’inizio può risultare giocoso, affine allo stile della Hanna-Barbera, tuttavia alla lunga può apparire leggermente sfiancante.

Scooby! è comunque un film fedele ai cartoon cui fa riferimento, ma nel cercare una rapidità da cartone contemporaneo, con tripudio di effetti speciali e un grande utilizzo della grafica 3d (bella ad esempio la trasformazione di Atene, con un ritorno alla Grecia antica), dimentica un po’ di cucire bene tutto insieme.

Peccato perchè i mezzi c’erano. Non mancano divertenti gag anche attualizzate a tematiche contemporanee (come l’ironica stoccata a Netflix). Nel complesso la pellicola ha delle parti divertenti, ma se le parti dedicate alle gag fossero state unite tra loro con maggiore coesione, magari rallentando un po’ all’inizio e introducendo gradualmente i personaggi (si poteva fare un film da più angolazioni per poi far convergere i personaggi in un determinato punto, che è poi la tecnica del fortunato Avengers) tale episodio ne avrebbe sicuramente guadagnato.

Troppo frettoloso dunque, Scooby! Poteva offrire molto di più. Anche per quanto riguarda la trama, sul finale vi sono delle semplificazioni che non giovano all’intreccio e rendono il tutto eccessivamente patetico e troppo semplice, ciò soprattutto considerata l’alta qualità narrativa dei film d’animazione dell’ultimo periodo (tra cui alcuni gioielli Pixar). Non è detto però che i successivi film ambientati nell’universo della Hanna-Barbera, se ci saranno, non possano ovviare tali mancanze, sfruttando comunque l’ottimo potenziale degli storici personaggi dello studio d’animazione, detenuti adesso interamente dalla Warner.

Promossi Dick Dastardly e i suoi meccanici seguaci.