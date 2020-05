Scoprire Federico Fellini con un laboratorio digitale firmato Cinecittà si Mostra

Il 10 maggio sulla pagina Facebook ufficiale dell’esposizione degli Studios un video racconterà il regista e uno dei suoi metodi di lavoro preferiti: la narrazione attraverso il mondo onirico

Scoprire Federico Fellini con un laboratorio digitale? E’ possibile grazie a Sogni in un ciak! una narrazione animata con kit didattico per conoscere l’immaginario del Maestro che sarà fruibile il 10 maggio a partire dalle ore 11 sulla pagina ufficiale dedicata a Cinecittà si Mostra (@Cinecittasimostra) l’esposizione permanente che apre le porte degli Studios al grande pubblico. Il laboratorio Sogni in un ciak! è un appuntamento speciale dell’offerta didattica firmata dal Dipartimento educativo di Cinecittà si Mostra per l’edizione digital dei kidpassdays, l’evento dedicato alle famiglie dal sito Kid Pass, vera e propria bussola che indica e suggerisce ai genitori passatempi intelligenti che avvicinino i ragazzi a cultura, arte, sport, e benessere.

L’iniziativa vede il più affezionato frequentatore degli Studios, Federico Fellini protagonista di un viaggio magico tra aneddoti e curiosità accompagnati da clown e bizzarri personaggi. Il video, articolato in tre diverse parti, presentazione del regista, scoperta dei suoi gusti e dei luoghi del cuore e spiegazione della narrazione attraverso il mondo onirico, aiuterà anche a realizzare la messa in scena di un sogno.

Una volta realizzato il proprio racconto, i partecipanti possono condividere i loro lavori all’indirizzo email visit@cinecittaluce.it dove verranno racconti e organizzati in una photogallery.