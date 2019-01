Scrivere con i Tarocchi [libro]

Chi va a farsi “leggere le carte” in fondo va a farsi raccontare una storia, che qualcuno narrerà guardando la disposizione delle carte stese, interpretandone i simboli e combinando la sua visione del mondo con i segni che le carte rimandano. Una storia in cui gli archetipi rappresentati dalle varie figure, attraverso le molte migliaia di combinazioni possibili, sono una fonte inesauribile di situazioni, avvenimenti, scontri e pacificazioni, vittorie e sconfitte. È questo l’assunto su cui si basa Scrivere con i Tarocchi. Dal viaggio dell’Eroe al viaggio del Matto. Usare i Tarocchi per raccontare una storia, il manuale edito da Dino Audino e scritto da Alfonso Cometti, capostruttura Fiction di Mediaset e Grazia Giardiello, sceneggiatrice televisiva.

Più che un manuale sull’arte esoterica o sulla cartomanzia, il testo è, come preannuncia il sottotitolo stesso, un viaggio all’interno del mondo della narrazione compiuto attraverso il racconto dei 22 Arcani Maggiori che vengono affiancati in modo sequenziale partendo dall’arcano senza numero, il Matto, per arrivare alla carta più alta, la XXI, il Mondo. Un viaggio che, come un qualsiasi manuale di sceneggiatura, viene analizzato attraverso i fatidici tre Atti, ognuno rappresentato da un gruppo contiguo di arcani. Infatti secondo gli autori, la consequenzialità dei 22 Trionfi altro non è che lo schema narrativo che dai tempi di Aristotele ha dato forma al nostro modo di pensare e raccontare e che viene espletato attraverso tre fasi: 1) la presentazione dei personaggi e la definizione dell’obiettivo del protagonista (si parte dal Matto per arrivare alla carta degli Innamorati); 2) lo scontro e la lotta (dal Carro alla Morte); 3) la risoluzione della crisi e la conclusione (dalla Temperanza al Mondo, la carta finale che racchiude in sé un nuovo inizio).

In tale percorso, gli autori ci dimostrano che esiste una linea culturale fortissima che lega Il Viaggio del Matto alla Morfologia della fiaba di Propp e al Viaggio dell’Eroe di Vogler, tutti pilastri della narratologia contemporanea, e che questa linea è costituita appunto dalla lettura dei 22 Arcani Maggiori. Percorso che è lo stesso che si trova nelle 22 stazioni che compongono il manuale di John Truby, Anatomia di una Storia, e che dimostra che quei modelli erano in voga già nel 1400 (periodo in cui, alla corte degli Sforza, vide la luce il primo mazzo ufficiale completo) e che l’immaginario rappresentato dai Tarocchi dimostra come questi siano profondamente radicati nella nostra cultura.

A titolo esemplificato nel libro vengono citati film e serie tv cult, successivamente destrutturati e rappresentati attraverso le figure dei Tarocchi, per cui Forrest Gump diventa il simbolo per eccellenza della carta del Matto, il Joker invece raffigura il Matto capovolto, Miranda Priestly è la Papessa, mentre Belardo-Jude Law è un Papa capovolto e Dart Fener è l’Imperatore dal lato oscuro. Ma su tutti è Breaking Bad ad ottenere grande empatia tarologica e finire per essere sezionato nei 22 Arcani che rappresentano lo sviluppo narrativo di ogni singolo episodio della prima stagione.

Successiva all’approccio narratologico propedeutico c’è poi la parte dedicata prettamente alla pratica chiromantica. Sezione questa non rivolta però alla mera divinazione quotidiana, bensì intesa come strumento di supporto per risolvere intrecci e snodi narrativi per autori e sceneggiatori in blocco creativo o che semplicemente vogliono divertirsi a “giocare” con i Tarocchi per avere conferme o dare nuove sfide ai propri personaggi e alle loro storie. Vengono così proposte nella seconda parte varie tipologie di stese ed esercitazioni consigliate per familiarizzare e impratichirsi con le carte, che diventano così occasioni di spunti per sviluppare nuove storie.

Scrivere con i Tarocchi è un testo interessante e di agevole lettura, utile per chi vuole divertirsi a giocare con i Tarocchi per raccontarsi storie, ma anche “strumento in più da aggiungere nella cassetta degli attrezzi di chi lavora creativamente, forte di precedenti illustri quali Margaret Atwood, Italo Calvino, Thomas S. Eliot, Alejandro Jodorowsky e tanti altri”.