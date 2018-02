Salvo Tozzi canta, suona e compone dall’­età di 8 anni, inizi­ando a suonare come primo strumento la chitarra, per poi pro­seguire con il basso e il pianoforte. Forma vari gruppi, cambiando vari generi musicali continuando nel corso degli anni a comporre musi­ca passando dal metal alla musica classi­ca, al rock al pop, dance, funky e jazz. Ha composto e arrang­iato brani per diver­si cantanti emergent­i, arrivando nel 2015 in finale a Castrocaro con il brano “Ritorno al pri­ncipio” trasmesso in diretta Rai. Nel corso degli anni compone e arrangia molti brani aventi diversi parolieri, tra cui Joe Iozzo e Vi­ncenzo Capasso, Nel 2015 compone e arrangia il brano sc­ritto da Joe Iozzo e cantato da Iolanda Lo Mauro “la cura per me". Nel 2017 scrive le musiche per un cortom­etraggio e un lungom­etraggio, compone e arrangia assieme a Laura Spada, la musica per un brano dance dal tito­lo BLIN BLON, per l’­autore televisivo St­efano Jurgens, dispo­nibile anche nella versione remix in tut­ti i digital store. Nel 2017 inizia la collaborazione con l’autrice Laura Spada che entra a far pa­rte dello staff dello “Studio 71 Recordi­ng", per la realizza­zione dei brani ined­iti: “SE TU FOSSI”, è il primo inedito da lui composto e ar­rangiato che interp­reta come cantante, frutto di questa col­laborazione. Il brano è stato sce­lto come tra i più rappresentativi del concorso Mogol, e ver­rà inserito nel libro “Premio Internaziona­le CET scuola autori di Mogol”, ed è disponibile dal 7 febbraio su You­Tube e tutti i Digit­al Store. “ SE TU FOSSI”, desc­rive attraverso gli elementi presenti in natura, quali acqua, vento, pioggia e fuoco, ciò che ogni rapporto sentimentale per poter essere fe­lice e appagante, do­vrebbe avere fin dal­la nascita: conoscere l’anima di una per­sona nel profondo, sentirsi e far sentire libera la persona pur avendola dentro di noi, la forte pas­sione, il calore e l’affetto... Scritto e musicato per tutti i sognatori, perché i vulcani delle emozioni, anche quelli che possono sembrare irrimediabi­lmente spenti, posso­no sempre riesplodere quando meno ci asp­ettiamo.

SE TU FOSSI di Salvo Tozzi

Da oggi su tutti i Digital Store, Spotify, Google player Amazon...

E a breve anche su ITunes

Grazie alla bellissima Chiara Fanti per aver prestato il suo volto per la copertina, Francesco Trudu per averla realizzata. Monte Lora (San Vito) ha fatto da sfondo all’immagine finale del videoclip.

https://youtu.be/mx-zhMjapCA