Senti chi parla - le 101 frasi più famose del cinema (e chi le ha dette veramente...) [libro]

Il doppiaggio è assolutamente necessario. Leggereste mai Tolstoj in russo? Questa affermazione di Stanley Kubrick campeggiava sullo sfondo del palco dell’Auditorium Parco della Musica di Roma dove si è svolta, lo scorso 23 novembre, la serata di gala della nona edizione del Gran Premio Internazionale del Doppiaggio; una cerimonia che ogni anno riunisce, omaggia e celebra le star dalle voci nell’ombra, i direttori, gli autori e i tecnici che rendono, con arte e professionalità, il doppiaggio un’eccellenza della produzione culturale italiana. Questo è quanto ha sottolineato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio augurale letto durante il galà da un commosso Pino Insegno, infaticabile fautore, direttore artistico e presentatore di questo importante evento. Evento preceduto da un’altra magnifica occasione per celebrare il doppiaggio italiano: il bel libro di Massimo M. Veronese, Simonetta Caminiti e Maurizio Pittiglio, Senti chi parla , edito da Anniversary Books e presentato a settembre alla Mostra del Cinema di Venezia, contestualmente alla consegna del Leggio d’Oro - il premio dei doppiatori per la prima volta, in quasi novant’anni, all’interno del Festival - e alla mostra audio-fotografica AttorInVoce curata da Maurizio Pittiglio.

Il libro racconta il mondo del doppiaggio, e dei suoi grandi protagonisti, partendo dalle famose frasi di film che sono entrate nella leggenda della Settima Arte grazie anche a quelle battute che sono diventate veri e propri aforismi nell’immaginario collettivo cinefilo. 101, come i dalmata di Disney, quelle scelte e presentate: potremmo citarne diverse, ma preferiamo lasciare al lettore la sorpresa di scoprirle, ricordarle e riviverle attraverso l’indimenticabile voce dell’artista che le ha rese nella nostra bella lingua con risultati sorprendenti e, in alcuni casi, più emozionanti rispetto alla lingua originale. Questo è possibile in quanto ogni pagina è contrassegnata da un codice QR che consente di ascoltare con lo smartphone le frasi raccolte dagli autori attraverso un vasto e minuzioso lavoro di documentazione su cinema e doppiaggio che si respira in ogni riga. Il volume si apre con il pensiero di Ennio Flaiano sull’italiano come lingua parlata dai doppiatori e la bella introduzione firmata da Massimo M. Veronese che, ricordando l’amore del padre per i film, ci accompagna nelle centosessanta pagine. Pagine belle, dinamiche, colorate, ricche di illustrazioni, inserti, articoli di giornali e impreziosite dalle splendide foto di Pittiglio che ha immortalato i doppiatori nel buio delle sale mentre danno voce agli attori sullo schermo e ha inoltre curato il suggestivo booktrailer di presentazione del libro.

Si inizia con la storia del doppiaggio e da lì in poi il volume si sviluppa con le pagine dedicate ai doppiatori, e alle celebri frasi dei film, presentati in ordine alfabetico, utile per un’agile consultazione del loro profilo e del percorso artistico. Ci sono veramente tutti, viventi e non, vecchie e nuove generazioni di voci memorabili. Dai grandi nomi del passato - Emilio Cigoli, Pino Locchi, Francesca Braggiotti, Tina Lattanzi - a quelli del teatro e del cinema: Gabriele Lavia, Flavio Bucci, Giancarlo Giannini, Alberto Sordi, Enrico Maria Salerno. Dalle attuali celebrities del doppiaggio come Luca Ward, Francesco Pannofino, Roberto Pedicini, Pino Insegno, Christian Iansante, Maria Pia Di Meo, Domitilla D’Amico, alle famiglie di notevoli doppiatori: Izzo, Rossi e Boccanera. Non possono certo mancare Oreste Lionello, Ferruccio Amendola, Tonino Accolla che hanno reso il doppiaggio un’arte apprezzata ed elogiata anche dai rispettivi alter ego internazionali, vale a dire, Woody Allen, Al Pacino ed Eddie Murphy. E tanti altri importanti abitanti di questo mondo di voci, più o meno iconici, ma sempre di grande livello artistico e professionale. Quello che maggiormente colpisce del libro di Veronese e Caminiti è la rilevanza che hanno dato, non tanto e non solo ai film e alle leggendarie battute, ma anche alle vite di ogni interprete del doppiaggio, attraverso un racconto, corredato da aneddoti e curiosità ben calibrate, dal quale emerge che tali personaggi hanno vissuto situazioni artistiche e personali avvincenti come i film.

Lo stile del libro è pop, una scelta di editing riuscita poiché rende la lettura godibile, fruibile e interessante: da leggere come un dizionario enciclopedico del doppiaggio o da sfogliare come una rivista e con la piacevolezza di aprire una pagina a caso e ritrovarsi in una scena di un film o in un momento della Storia del Cinema. E’ un libro che dà “voce” e luce alla nobile arte del doppiaggio italiano, talvolta in ombra o bistrattata da detrattori, anche celebri, come Vincent Cassel che non perde occasione per scagliare dardi contro i film doppiati. Ma il mondo è bello perché è vario e per un Cassel che è giustamente libero di dire quello che pensa, c’è un Al Pacino che ama vedere i propri film doppiati in italiano per “ascoltarsi” nella lingua di famiglia che lo incanta; o un Woody Allen che disse di Oreste Lionello: “Mi ha reso per anni un attore molto migliore di quanto non fossi veramente”. E ancora, Vittorio De Sica che esortava il figlio Christian, desideroso di fare l’attore, a studiare il doppiaggio…la scuola migliore. Per non parlare poi di Stanley Kubrick, genio assoluto e imperituro della cinematografia, nonché raffinato e maniacale cultore del doppiaggio. Grandi artisti che di cinema ne capivano e ne capiscono “qualcosa”.

Senti chi parla è un libro sul cinema, prima di essere un libro sul doppiaggio, e rivela in ogni pagina il grande amore degli autori per la settima arte e per i doppiatori che, non va dimenticato, sono innanzitutto attori, spesso eccellenti, e in quanto tali fanno parte delle storie leggendarie raccontate nel tempo sul grande schermo. Un libro che entusiasmerà i cinefili e gli appassionati di doppiaggio e incuriosirà chi vuole approfondire quest’ambito dello spettacolo e un aspetto della cultura italiana. Un aspetto eccellente…come ricordava il Presidente!