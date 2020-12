Sesso e Covid - meglio riderci su con il nuovo video dei ’Due & Mezzo’

Cosa c’è di meglio di un appuntamento con prospettiva hot? Prima del Covid praticamente nulla. Ma ora, che ci barcameniamo per sopravvivere tra misurazione della distanza, normative e divieti è ancora così? Sapremmo come comportarci? A rispondere al fondamentale quesito con una forte dose di ironia ci pensa il nuovo video targato “Febbre” dei Due & Mezzo di Alessia Francescangeli, Riccardo Giacomini e Matteo Montaperto.

“Traendo ispirazione da un’intervista ad una sessuologa pubblicata su La Repubblica dove venivano enumerati consigli più o meno assurdi in tema di sesso , abbiamo pensato bene che fosse meglio riderci sopra e scrivere nonchè interpretare una parodia musicale”, spiega il trio comico.

E così che tra siparietti comici ed immagini dal look vintage con tanto di citazione cinematografica dal sapore cult, sulle note di Fever di Peggy Lee, vengono portate in scena ansie e difficoltà in grado di rovinare un appuntamento piccante. Il videoclip, pubblicato sulle pagine social del trio, vede anche la partecipazione di Valerio Di Benedetto nel ruolo del malcapitato latin lover.

Ecco il video:

Per maggiori informazioni:

Pagina Facebook: www.facebook.com/duemezzo

Pagina Instagram: www.instagram.com/duemezzo/?hl=it

Canale Youtube: www.youtube.com/channel/UC4G...