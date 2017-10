"Il 12 e 13 novembre sarò a Villafranca di Verona e affiancherò Michael Foss".

Donatello, ci siamo lasciati che stavi per intraprendere la "tua avventura" con Sexy Hair... Raccontaci le tue ultime news!

Continua la mia avventura in sexy Hair dopo aver collaborato con la stilista americana Michelle Rouzer a Bardolino sul lago di Garda, il capo stilista italiano Barbara Scalas mi ha voluto al suo fianco in Sicilia precisamente a Pergusa, per presentare ai colleghi un taglio moda e le sue tecniche per metterlo all’opera,.D’altronde la crescita passa anche attraverso l’apprezzamento della provincia infatti tutto è cambiato dalle Tecniche lavorative del mio staff alle persone che da tutta la Provincia vengono a trovarci con stima ed io ne sono grato.

Ma immaginiamo ci siano altre iniziative "già realizzate", ne accenni qualcuna?

A queste 2 esperienze si aggiunge la stima da parte della Sansone Eventi che ha voluto il nostro gruppo alla Vittoria Fashion Theatre sfilata di moda con ospiti nazionali del calibro dell’attrice dell’Isola di Pietro con Gianni Morandi & per l’appunto Giulia Todaro e il soprano Maurizio Di Maio della Warner Music Italy.

Prossimo Progetto?

Il 12 e 13 novembre sarò a Villafranca di Verona e affiancherò Michael Foss, primo stilista americano Sexy Hair mentre il 4 dicembre sarò presente al Premio Nazionale del calcio siciliano, dove siamo stati già presenti lo scorso anno pettinando la bellissima Diletta Leotta.

Termineremo l’anno con i "Sexy Aperitive" , dove presenteremo moda e prodotti con artisti di vario genere il sabato e in negozio oltre agli shooting fotografici della moda 2018

Info : 338 216 2725

0932 988518

329 623 9386