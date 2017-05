Sezze, 20 maggio: Roberto Chiesi, responsabile del Centro studi – Archivio Pier Paolo Pasolini di Bologna ospite per la settima edizione del premio Luigi Di Rosa

Prosegue la settima edizione del premio di storia contemporanea dedicato a Luigi Di Rosa.

È ormai giunto alla settima edizione il premio di storia contemporanea dedicato a Luigi Di Rosa - ragazzo ucciso il 28 maggio 1976 dopo il comizio del parlamentare del MSI Sandro Saccucci - organizzato a Sezze dall’associazione culturale no profit Araba Fenice.

Gli appuntamenti, che sono partiti lo scorso martedì 9 al Senato della Repubblica in occasione dell’incontro dei familiari delle vittime del terrorismo con le Istituzioni, proseguiranno sabato 20 maggio alle 18 presso il centro polifunzionale Le Colonne di Tito, in via Roma, a Sezze (Latina).

Roberto Chiesi, responsabile del Centro studi – Archivio Pier Paolo Pasolini, di Bologna, presenterà: 12 dicembre e altri film militanti degli anni ’70: il cinema di Lotta continua. Le conferenze si protrarranno fino alla serata finale di domenica 28 maggio quando, nell’occasione, saranno premiati i vincitori del concorso, il cui scopo è quello di approfondire la ricerca storica nell’arco temporale che va dal 1968 al 1980, con particolare attenzione ai cambiamenti sociali e culturali, ai movimenti politici, ai fenomeni eversivi e terroristici che hanno segnato la storia della Repubblica italiana e quindi ricordare tutte le vittime degli “anni di piombo”. Si articola in quattro sezioni: tesi di laurea specialistica o magistrale o vecchio ordinamento; tesi di dottorato di ricerca; libri; audiovisivi, documentari, video, film, short-film.

Anche quest’anno l’iniziativa ha riscosso un enorme successo e ottenuto prestigiosi riconoscimenti: il Senato della Repubblica, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Consiglio regionale del Lazio hanno voluto conferire alla manifestazione le loro medaglie celebrative. Il premio gode del patrocinio del Senato della Repubblica, della Camera dei Deputati, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Consiglio Regionale del Lazio e del Comune di Sezze. L’Università di Roma “Tor Vergata” e il suo Dipartimento di Scienze Storiche, Filosofico – sociali, dei Beni Culturali e del Territorio, oltre a patrocinare l’iniziativa, sono anche i suoi consulenti scientifici. La manifestazione si fregia, inoltre, della collaborazione con il Centro Studi di Storia Contemporanea “Luigi Di Rosa” e con “Misteri d’Italia” (www.misteriditalia.it) e ha la partnership mediatica di Lazio Tv e Radio Radicale. Presidente onorario del Premio è la sorella di Luigi, Mariella Di Rosa.

L’ingresso ad ogni incontro è libero.

Per info: 3356588757; www.arabafenicesezze.org