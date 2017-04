Sguardo Serial - I telefilm che raccontano la contemporaneità [libro]

"Se è vero che i telefilm rappresentano la nuova frontiera del cinema e della letteratura, è proprio la felice unione di queste due dimensioni narrative a conquistare la mia attenzione".

Sono tante, multi-genere e in continua evoluzione. Sono le serie televisive che, dagli anni Novanta a oggi, sono diventate un oggetto sacro nelle mani di critici e appassionati. Alcune sono riuscite a scrivere pagine di autentica storia della telelvisione moderna (da Twin Peaks, a X-Files, passando per The wire, Lost e Breaking Bad, per citarne alcune), veri e propri archetipi da prendere come punto di riferimento per sviluppare una narrazione attenta al più piccolo dei dettagli, profonda e stratificata. Certo, non tutte (la stragrande maggioranza) riescono lì dove le prime si sono ritagliate lo status di cult, ma quel che Andrea Cinalli nel saggio, ricco di “argomenti”, Sguardo serial – I telefilm che raccontano la contemporaneità vuole portare alla luce è la condizione in cui versa la serialità attuale. Più che un saggio, va detto che l’opera di Cinalli è una raccolta di suoi scritti passati, che qui accorpa come in un collage letterario, per accennare con incisività a quelle serie mainstream a cui molti spettatori sono legati.

Dopo una breve prima parte nella quale viene presentata l’opera e introdotte alcune personalità che hanno scalfito l’industria televisiva negli ultimi anni, assai incompleta e senza un preciso filo conduttore (e che avrebbe meritato maggior spazio), Cinalli si inoltra nell’analisi di quelle serie adatte a raccontare una parte della contemporaneità, dividendo il saggio in diverse parti: dalle serie a sfondo crime/thriller, a quelle horror, passando per quelle fantastiche, fino alle sit-com e alle serie “in rosa”, ovvero con protagoniste femminili o costruite attorno a un contesto famigliare.

Trattandosi di una raccolta di articoli scritti in precedenza, gli oggetti di analisi di Cinalli si alternano spesso tra serie tv prese in considerazione nella loro interezza e singole stagioni, proponendo un’analisi meticolosa e uno stile narrativo fluido e a tratti edulcorato; questa scelta, tuttavia, permette all’intero saggio di perdere uniformità e compattezza. Sguardo serial – I telefilm che raccontano la contemporaneità appare, quindi, più come un compendio per lo spettatore desideroso di saperne di più sulle proprie serie preferite o quelle che vorrebbe iniziare a visionare, che un vero e proprio studio dell’influsso mediatico dei serial in rapporto alla contemporaneità (argomento costretto a suscitare interesse e svariate riflessioni in merito).

Va comunque dato merito a Cinalli di aver portato sotto i riflettori qualche serial di nicchia o sottovalutati (Banshee, la straordinario Bloodline, Smash) e aver dato spazio a progetti indipendenti, come le web series: a posteriori, queste risultano le letture maggiormente degne di considerazioni.