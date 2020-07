Sharing Art, artisti in villa per stimolare la creatività

Si è tenuta a Pompei la conferenza stampa di “Sharing Art”, dove Luca Varone, il direttore artistico dell’iniziativa, ha descritto la struttura, circondata dal verde, a disposizione degli artisti per il primo progetto in Italia di arte condivisa.

Prende il via infatti "Sharing Art - I racconti della villa". Una vera e propria residenza artistica immersa nel verde, a Pompei, alle pendici del Vesuvio, totalmente a disposizione degli artisti per il primo progetto in Italia di arte condivisa. Un’oasi felice, dove gli attori per 12 giorni, potranno esprimere sè stessi e formarsi, dimenticandosi della pandemia e della crisi che ne è derivata.

La Kermesse, è ideata e realizzata da Luca Varone, Direttore Artistico, Attore e Fondatore della KLIMAX, con l’aiuto del suo staff composto da: Solange Corso; Elodie Serra; Carmen Piccolo; Marinella Gifuni; Pina Cavaliere, Matilde Campisi e Roberto Coppola. Condividere l’arte tenendo vivo, il fuoco sacro della creatività è l’obiettivo dell’iniziativa.

"La creatività non dovrebbe mai andare in lockdown - afferma Varone - così, in un momento critico per i lavoratori dello spettacolo, ho voluto trasformare la crisi in opportunità, concentrarmi sul fermento del mosto. Dopo un primo momento di scoraggiamento, consapevole che il teatro vivesse la sua crisi già prima del Covid-19 mi sono rimboccato le maniche, approfittando di questo stop per studiare nuovi linguaggi teatrali e ho dato vita ad uno spazio di 5000 mt/q per assicurare agli artisti di continuare la creazione, la produzione e la realizzazione di nuove opere, generando così nuove opportunità di lavoro".

Fino al 27 agosto, 75 attori di teatro e cinema selezionati dalla direzione della compagnia Klimax, prenderanno parte allo "Sharing Art - I racconti della villa" che mette a disposizione gratuitamente vitto, alloggio, strutture e materiale tecnico.

Tanti gli attori, gli sceneggiatori, casting director e i registi di rilievo internazionale che hanno sposato la causa di Varone e che condivideranno la propria esperienza: Stefania De Santis, Vincenzo Caiazzo, Cristina Donadio, Gianfranco Gallo, Gerardo Scala, Augusto Fornari, Stefano Reali, Giovanni Esposito e tanti altri.