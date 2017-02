Si è spento Bill Paxton, volto noto di Aliens e Near Dark

Si è spento, a soli 61 anni, l’attore statunitense William “Bill” Paxton, volto cardine di Hollywood tra gli anni Ottanta e Novanta. Nato nel 1955 a Forth Worth, debutta al cinema nel 1975 con il film Crazy Mama di Jonathan Demme. Il periodo di svolta per la sua carriera cade nella metà degli anni Ottanta, quando inizia il sodalizio con James Cameron; da qui un primo ruolo in Terminator, fino alla consacrazione con Aliens – Scontro finale. Seppur in un ruolo di appoggio ai protagonisti, in questo film Paxton riesce, con la sua recitazione nevrotica del personaggio del soldato Hudson, a metaforizzare l’ansia e la claustrofobia scatenate dal mostro alieno.

Utilizzato da Hollywood principalmente in pellicole action/sci-fi, Paxton lo ricordiamo anche in Commando, Predator 2, True Lies, Near Dark e Titanic. Nell’ultimo periodo, seguendo una scia molto in voga tra gli attori, presta il suo volto alla serialità televisiva con Big Love e Training Day. Un attore che ha dato il meglio di sé nel periodo reaganiano, in quell’America muscolare che amava presentare degli eroi in quadro privi di conflitti interiori e votati continuamente all’azione.