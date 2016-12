Si è spento il giornalista e critico cinematografico Luca Svizzeretto. Domani, a Roma, i funerali

Si è spento a Roma, a soli trentasette anni, il giornalista e critico cinematografico Luca Svizzeretto.

La sua attività si concentrava su due ambiti, sviscerati a mò di vasi comunicanti: il calcio e il cinema. Inizia a lavorare da giovanissimo nelle radio romane, di fatto conduce programmi sportivi non facendo mai segreto della sua grande passione per l’Inter. Collabora con testate giornalistiche, come il quotidiano "Nuovo Oggi", e diventa una voce costante e originale nel dibattito critico sulle immagini in movimento.

Istancabile professionista, ha seguito, come giornalista, i maggiori festival internazionali di cinema, da Cannes a Venezia, da Locarno a Roma, non tralasciando tuttavia il racconto di manifestazioni più raccolte e accattivanti; su questa linea molti suoi lettori si appassionavano alle cronache del Festival Noir di Courmayer o del Far East di Udine.

Figura indipendente, sincera e fuori dagli schemi, Svizzeretto avrebbe compiuto trentotto anni il prossimo sei novembre. Tutta la redazione di Close up lo ricorda con lieta stima e si stringe attorno al dolore dei familiari.

Per chi volesse dare un ultimo saluto a Luca, i funerali si svolgeranno domani venerdì 30 settembre, alle ore 10.30, alla Chiesa Gesù Divin Maestro a Roma.