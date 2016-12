Si tiene ai Cinecittà Studios la giornata conclusiva della XXXV edizione di ’Primo Piano sull’Autore’

DEDICATA A PASQUALE SQUITIERI E ALLA SEZIONE “DOVE VA IL CINEMA ITALIANO? OLTRE LA COMMEDIA, LE NUOVE PROPOSTE”

La rassegna si chiuderà sabato 12 novembre con una serie di eventi. Alle ore 10.00 alla Sala Fellini di Cinecittà Studios (a Cinecittà) si terrà l’incontro Tradizione e modernità: 8½ incontra i protagonisti del nuovo cinema italiano, coordinato da Laura Delli Colli e Marco Spagnoli, alla presenza di giovani autori del nostro cinema. Nel pomeriggio, alle ore 14.30, sempre presso la Sala Fellini, verranno proiettati Piazzale Loreto e L’altro Adamo, di Pasquale Squitieri. A seguire avrà luogo il convegno Pasquale Squitieri Il piacere della libertà, alla presenza dello stesso Squitieri, di Claudia Cardinale e di Ottavia Fusco Squitieri, attrice teatrale e cantante, moglie del regista. Un incontro, coordinato da Steve Della Casa, per ricostruire il completo percorso creativo dei nostri protagonisti attraverso il contributo di esperti di comunicazione, critici, storici e professionisti del cinema (attori, produttori, sceneggiatori, musicisti, direttori della fotografia, scenografi, montatori) che hanno intrecciato le loro carriere con quelle di Pasquale e Claudia.

A seguire la consegna dei riconoscimenti della XXV edizione del premio Domenico Meccoli ScriverediCinema, dedicato a quanti si sono distinti, nell’arco dell’anno, nella scrittura e nella promozione cinematografica attraverso i media. Inoltre, per rendere omaggio a due grandi professionisti recentemente scomparsi che tanto hanno fatto per il nostro cinema, verranno assegnati il premio Carlo Tagliabue alla migliore opera prima di contenuto civile e sociale e il premio Luca Svizzeretto al giornalista o testata emergente. Una giuria di esperti assegnerà poi il premio speciale Domenico Meccoli ScriverediCinema alla migliore opera prima presentata nella sezione “Dove va il cinema italiano? Oltre la commedia, le nuove proposte”.

A quanti desiderano intervenire, si prega confermare la propria presenza, per ragioni di ordine e sicurezza, come richiesto per l’entrata a Cinecittà Studios (via Tuscolana o via Lamaro).