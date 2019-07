Sicily International Short League 2019, ritorna la competizione internazionale di cortometraggi sotto le stelle

Per il terzo anno consecutivo ritorna il concorso internazionale di cortometraggi Sicily International Short League. L’evento si inserisce all’interno della programmazione annuale di “Via dei corti, Festival Indipendente di Cinema Breve”, giunto ormai alla sua quinta edizione. Le opere arrivate in sede, provenienti da tutte le parti del mondo, sono state accuratamente selezionate dalla direzione artistica. “Siamo davvero contenti che il progetto sia cresciuto così tanto e abbia trovato un riscontro così forte dal pubblico – afferma il direttore artistico Cirino Cristaldi - Abbiamo pensato che il Festival Via dei Corti potesse in qualche modo essere anticipato da un evento estivo, così da rafforzare il legame con il pubblico e dare il giusto spazio a tutti i cortometraggi che parteciperanno alla competizione. Questa sarà la terza edizione e siamo già pronti per partire.”

La location sarà la romantica e suggestiva Terrazza della Sala delle Arti, all’interno del Parco Borsellino di Gravina di Catania. A partire dalle ore 21.00, verranno proiettati i corti selezionati per le due semifinali, che si terranno il 15 e il 22 luglio 2019. La finalissima, in cui le migliori opere si contenderanno il Premio del Pubblico al Miglior Film (AUDIENCE AWARD - BEST FILM) e, soprattutto, l’accesso diretto alla selezione finale della 5ª edizione del “Via dei Corti - Festival Indipendente di Cinema Breve”, si terrà il 29 luglio 2019.

Sicily International Short League è una manifestazione diretta e ideata da Cirino Cristaldi e Giampiero Gobbi, organizzata dall’Associazione Culturale NO_NAME e con il Patrocinio del Comune di Gravina di Catania (CT).

shortleague@viadeicorti.it

www.viadeicorti.it