Sirio Academy: la parola alla direttrice artistica e performer di musical Altea Russo

Attrice, ballerina e cantante. Altea Russo ha lavorato con le più importanti compagnie di musical ed in tutte le prestigiose produzioni ove è stata coinvolta ha ricoperto ruoli di rilievo quali capo-balletto, regista residente o aiuto coreografo.

Oggi siamo andati a fare due chiacchiere con lei per farci raccontare qualche “trucco del mestiere”, ripercorrere il suo percorso artistico e parlare della Sirio Academy che attualmente lei coordina in qualità di direttrice artistica.

Ci parli di quando sei stata premiata al Musical Day? Ti aspettavi di ricevere il riconoscimento come miglior performer?

Non mi aspettavo assolutamente di ricevere un riconoscimento come miglior performer, anzi !!! Pensavo mi avessero chiamata per consegnare il premio a qualcun altro. È stata una sorpresa. Fa sempre piacere sapere di essere stimati ed apprezzati per il proprio lavoro e che dopo tanti sacrifici questo venga riconosciuto come un valore.

Quale è stata la prima scuola di danza che hai diretto?

La prima scuola che mi hanno affidato è stata la SCUOLA DANZA CENTRO ESTER di Napoli, un’accademia di danza classica e moderna che ho diretto per 12 anni con grande dedizione. Molte delle mie allieve ora sono ballerine professioniste, alcune sono state ammesse alla scuola di ballo del teatro San Carlo o in prestigiose accademie. Attualmente affianco Simona Gatto nella direzione del C.M.S. (il centro musical siracusano) fucina di giovani talenti molti dei quali hanno superato brillantemente le audizioni per le più importanti accademie di musical italiane. Veder crescere i propri allievi in un percorso che ho fatto io stessa tanti anni fa è sempre emozionante. Sei sempre un po’ mamma e un po’ mentore di ognuno di loro. E poi c’è Sirio Academy , un nuovo incarico a tempo pieno che porto avanti con grande orgoglio.

Come hai cominciato a tenere degli stage? A quando risale l’ultimo e quando sarà il prossimo?

Il mio primo stage come docente si perde nella nebulosa dei ricordi. Faccio questo mestiere da più di 20 anni. Credo di averlo svolto in Svizzera nei primi anni 2000. Mi chiamarono per uno stage sul Musical in una scuola che all’epoca era tra le prime a proporre percorsi sulle tre discipline. Sono anni che insegno e tengo stage in tutta Italia, l’ultimo è stato qualche settimana prima del primo lockdown in Sicilia ed ora che la pandemia ci ha bloccati è una grande sofferenza per me non poter vedere i miei allievi ed in generale lavorare a contatto con i ragazzi che vogliono fare questo mestiere. Spero di poter tornare presto a fare il mio lavoro in aula e in palcoscenico.

Quando e perché hai “scelto” la Sirio Academy?

Ho iniziato a collaborare con Sirio Academy a settembre come trainer perché l’idea del presidente Cosimo Scarano mi è sembrata molto all’avanguardia soprattutto nell’ottica dei tempi che stiamo vivendo. In America esistono già piattaforme di questo genere e sono seguite anche da professionisti che vogliono approfondire il loro mestiere, uno stile, una specialità. Ma qui in Italia Sirio Academy è una delle prime realtà ad aver messo a disposizione degli utenti lezioni di alta formazione tenute da professionisti di nota fama nel settore dello spettacolo ma non solo. La proposta formativa abbraccia infatti diverse discipline che non riguardano solo il campo dello spettacolo e presto l’offerta verrà ulteriormente ampliata con l’arrivo di altri trainer che in questi giorni stanno entrando a far parte del team di Sirio con grande entusiasmo. Da direttrice artistica,quale sono adesso, sento una grande responsabilità ma sono anche molto motivata a creare valore e qualità laddove la diffidenza e i dubbi, persino dei colleghi più scettici, rischiano di annebbiare un progetto che può davvero fare la differenza. Ma Sirio è pur sempre una stella...E brilla di più. Chi non lo ha capito si ricrederà.

In che modo la formazione che offre la Sirio Academy consente ai più e ai meno giovani di capire come dare sbocco alle proprie passioni e se queste si possono trasformare in lavoro?

Sirio Academy offre corsi di formazione e ti mette in contatto non soltanto con insegnanti che sono già inseriti nel mondo dello spettacolo e possono quindi consigliare ed indirizzare chi si avvicina a questo mestiere e vuole magari intraprendere una carriera in questo campo; ma è anche un’agenzia che ti sostiene nella promozione del tuo talento, in cui poter muovere i primi passi per poter fare esperienza, e può metterti in contatto con chi quel talento sa riconoscerlo. Ci tengo a sottolineare però che mestieri come il canto, la recitazione, la danza, non possono prescindere dalla formazione in sala, in teatro, in aula, con insegnanti che possano guidare l’allievo a comprendere e a provare sulla propria pelle quanto appreso nella teoria dei video corsi. Sia chiaro che Sirio Academy non intende far passare il messaggio che il percorso accademico di un attore, di un danzatore o un cantante possa essere sostituito con dei video corsi se pure altamente professionali. Siamo consapevoli e lo sono anche i nostri iscritti che i corsi di formazione che proponiamo sono un primo step per chi vuole approfondire una disciplina, un mestiere che va comunque imparato studiando con i propri maestri in presenza. Ad ogni modo non tutti i nostri associati vogliono intraprendere una carriera artistica. Ci si può avvicinare ai nostri corsi anche solo per puro piacere o divertimento. E’ questo il bello. Noi vi aspettiamo!

Per maggiori info e aggiornamenti sulle attività della Sirio Academy e sui corsi di Altea Russo potete consultare il suo sito internet:

www.altearusso.com