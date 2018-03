Sold out a Cinecittà Studios: in una sala gremitissima di pubblico e di tanti giovani per la presentazione il Film in Web System dal titolo "Il Ribelle" di Mirko Alivernini il quale, oltre che curare la Regia ne è anche autore ed attore protagonista.

In sala era presente l’intero cast dell’Opera e tutti i tecnici che hanno partecipato attivamente alla lavorazione di questo Action Movie che ha suscitato moltissimi consensi fra il foltissimo pubblico presente e moltissimi impresari, produttori e registi che hanno voluto presenziare e seguire sul grande schermo il Film.

Fra l’altro Alivernini è stato anche protagonista a sorpresa di una speciale animazione preserale durante il quale alcuni attori si sono presentati in sala in completa uniforme militare mettendo in scena un breve siparietto con un altro attore del cast, Sandro Torella anticipando la presentazione vera e propria del bellissimo lavoro proiettato.

Con molta emozione Alivernini ha voluto espressamente ringraziare tutti gli attori presenti in prima fila, Giulio Dicorato, Sandro Torella, Andrea Sasso ,Eva More, Vincenzo della Corte, Dely di Marcantonio ,Salvatore Mazza Roberto Bonaccorsi Philippe Guastella, Roberta Aguzzi, Simona Di Sarno, Paola Barzi, Edoardo Tarantini, Dafne Alivernini, Michela Capraro,inoltreGabriel Cash che ha realizzato le intere riprese, Andrea Navicella che ha curato un accurato montaggio e sviluppato i Visual Effects assolutamente necessari per il tipo di Opera.Inoltre,l’attore Enio Drovandi il quale ha voluto testimoniare l’ottimo spessore del lavoro realizzato. Infine un grande saluto ed un forte applauso da parte del regista e del cast destinato alla platea che ha seguito con vivo interesse il Film con una vera e propria standing ovation ed un brindisi finale per omaggiare il nuovo cinema italiano!

(Foto di Marco Bonanni)