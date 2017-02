Something About - Gabriele Pesaresi

Gabriele Pesaresi è musicista che, fino ad ora, ha magnificamente arricchito progetti, lavori discografici e live di grandi musicisti sia in Italia che molto oltre i suoi confini.

Questa è premessa necessaria per riuscire ad inquadrare Something About: il contrabbassista ora, per la prima volta, sente l’esigenza di condividere con gli altri un suo lavoro discografico da leader. Il lavoro che ne risulta quindi non risente di nessuna delle caratteristiche delle opere prime: il linguaggio compositivo e improvvisativo è molto definito, curato e mirato ad un certo tipo di comunicazione; c’è un’idea della forma ben avvertibile e lo stessa identità sonora si riflette con egual forza su tutte le tracce.

Capiamo che il musicista, invece che raccogliere una summa antologica delle proprie esperienze, sceglie di fare una scelta di campo ben precisa. Una decisione elegante e apprezzabilissima in uno scenario discografico che privilegia l’assemblaggio di portfolio musicali più che di progetti comunicativi.

Il disco contiene predominanza di momenti cantabili, e si tende a mantenere ben in primo piano gli strumenti che si alternano per i momenti solistici che - dentro la struttura e sempre sostenuti da una magistrale sessione d’accompagnamento - sviluppano con eleganza e sinergia con lo straordinario l’ensemble.

Gli arrangiamenti son scritti con la mentalità di chi vuol trattare una formazione ridotta con la stessa cura adottata per la distribuzioni di parti in una big band. Si sceglie di sviluppare il discorso musicale orizzontalmente con background, fraseggi obbligati e contrappunti ben orchestrati e sapientemente distribuiti per mantenere alto l’interesse dell’ascoltatore anche in brani dalla lunghezza importante.

Something About è quindi un prodotto che per la sua pulizia ed eleganza tenderà più ad essere gradito all’orecchio degli amanti della musica jazz tout court. Pesaresi, però, sembra distillare in più punti del disco ("Funky Birds pt2"; "Chi è il killer";"Things") degli accenni e incursioni di linguaggi meno consueti, inaspettati, più criptici posti - forse non a caso - alla fine del disco...non sarà forse il prologo implicito ad un altro lavoro con una scelta di campo totalmente differente?