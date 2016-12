SORDI e MASTROIANNI INEDITI nelle scene eliminate di ROMA di FEDERICO FELLINI in dvd dall’1 marzo

Sarà disponibile dall’1 marzo per la prima volta in Dvd la versione restaurata di Roma di Federico Fellini: il restauro è stato eseguito da Cineteca Nazionale - CSC, Museo Nazionale del Cinema di Torino, Cineteca di Bologna presso il Laboratorio L’immagine ritrovata; per gentile concessione di Titanus.

L’edizione, curata da Mustang Entertainment (distribuita da CG Entertainment), si avvale di un corposo comparto extra: un’intervista a Gian Luca Farinelli, direttore Fondazione Cineteca di Bologna, la filmografia di Fellini, il video contributo “A proposito di.. Roma” con Eleonora Giorgi e 16 minuti di scene tagliate (prive di visto censura), il cui restauro è stato eseguito presso il laboratorio l’Immagine Ritrovata di Bologna; il video consiste in un montaggio delle inquadrature eliminate da Fellini dalla versione definitiva del film; i tagli più rilevanti sono i due camei di Alberto Sordi e Marcello Mastroianni alla Festa de Noantri che sono del tutto scomparsi dalla versione definitiva.

IL FILM. Attraverso i ricordi di un giovane provinciale a ridosso della seconda guerra mondiale, il ritratto di una Roma folle, briosa e affascinate. Popolata da una fauna eterogenea di personaggi. Lo spaccato di una città attraverso realtà diverse e composite: la Roma delle case chiuse e degli scontri con la polizia all’ingorgo sul grande raccordo anulare...

Roma, di Federico Fellini, Italia, Francia 1972, 115’ minuti.

