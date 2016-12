SOTTO LE STELLE DELL’AUSTRIA 4a edizione - Dal 28 giugno a Roma‏

Giunta alla quarta edizione e accolta da un successo sempre crescente, anche quest’anno la rassegna SOTTO LE STELLE DELL’AUSTRIA si conferma un appuntamento unico in Italia per scoprire i migliori titoli del cinema austriaco contemporaneo. Come sempre le proiezioni avranno luogo all’aperto negli splendidi giardini del Forum Austriaco di Cultura, promotore dell’evento, e come sempre l’ingresso per il pubblico sarà gratuito. Si parte martedì 28 giugno, alle ore 21.00, con la première italiana di Chucks, di Sabine Hiebler e Gerhard Ertl, che verrà introdotto al pubblico dalla giovane scrittrice austriaca Cornelia Travnicek, autrice del romanzo che ha ispirato il film e l’ha consacrata in patria come un vero fenomeno letterario.

Il mondo giovanile, raccontato in modo non convenzionale, torna protagonista anche in Einer von uns, formidabile esordio di Stephan Richter vincitore del Max Ophüls Preis, e in Paradies: Hoffnung, capitolo finale della celebre trilogia di Ulrich Seidl rimasto inedito in Italia e acclamato come uno dei titoli più riusciti e provocatori del regista. In programma spicca poi Superwelt, opera seconda dopo Atmen di Karl Markovics, amatissimo in patria per il suo lavoro di attore, ma divenuto ormai un regista di punta del panorama europeo. A completare il calendario delle proiezioni ci sono infine due documentari d’eccezione, Meine Keine Familie e Fang den Haider: il primo sa raccontare come nessuno prima luci e ombre di una storica comune degli anni settanta, quella di Friedrichshof, mentre il secondo rievoca la carriera di un politico controverso come Jörg Haider, tra i primi leader a portare il populismo di destra al potere. In questi giorni di grandi tensioni sui temi della xenofobia e delle frontiere, un film imperdibile per capire la storia recente dell’Austria e dell’Europa intera.

