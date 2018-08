Una grande festa di fine estate al Circeo con SOTTO UNA BUONA STELLA,ideata e diretta da PAOLO GENOVESE il quale ha dichiarato di aver voluto fortemente questa serata tra amici per gli abitanti del Circeo,dove da anni frequenta ed ama questo luogo magico. ‘Sotto una buona stella’ è una festa che nasce tra artisti, amici che amano e vivono il Circeo con una grande voglia di esibirsi,divertirsi e regalare una serata magica grazie alla partecipazione entusiastica da parte di numerosi artisti importantissimi che sono qui a dare l’arrivederci alla prossima estate tra cui: Matilde Brandi e Tosca D’Aquino, che hanno presentato la serata insieme a Flora Canto, Anna Foglietta, Enrico Brignano,Marco Giallini, Andrea Perroni, Lillo, Fausto Brizzi, Dino Abbrescia e Susy Laude, Massimiliano Bruno, Carolina Rey,ma anche tanta musica e canzoni con l’Orchestraccia, Ladyvette e Marianne Mirage.

Oltre il divertimento e la voglia di far sorridire,un pensiero anche per la solidarietà con una raccolta fondi per la Onlus “Every child is my child”, presieduta dall’attrice Anna Foglietta,per un sostegno ai bambini siriani vittime della guerra. Il progetto sostenuto dalla stesso Genovese e da oltre 200 artisti italiani,per la realizzazione di una serie di azioni tra cui la ricostruzione della Plaster School (scuola cerotto) ed il Progetto Pane per fornire alimenti alle famiglie più disagiate e la Scuola di Formazione per le donne.

Sotto una buona stella, è stata patrocinata dal Comune e Proloco di San Felice Circeo ed il coordinamento organizzativo di Francesca Piggianelli,presidente di Romarteventi,