SP1RAL con MARCO COCCI in uscita il 21 aprile - A Roma il 21 aprile la Prima con regista e cast e festa con live di MArco Cocci

Esce nelle sale distribuito da Naffintusi e AS.I.A.I. il prossimo 21 aprile, SP1RAL, lungometraggio di Orazio Guarino, film indipendente interpretato da Marco Cocci (cantante dei Malfunk; attore in Ovosodo, L’ultimo bacio, Radio West, I più grandi di tutti), Valeria Nardilli, Michele Bevilacqua, Cristina Puccinelli, Mariagrazia Pompei, Giorgio Consoli, Stefano Skalkotos e Angelo Del Vecchio. La Prima di Sp1ral si tiene a Roma presso il cinema Quirinetta (via Marco Minghetti, 5) giovedì 21 aprile alle ore 20:30, alla presenza del regista e del cast. Saranno presenti, tra gli altri, Daniela Virgilio, Francesco Montanari, Pino Quartullo e tanti altri personaggi dello spettacolo. Al termine della proiezione, la festa con live dell’attore Marco Cocci e dj set di Youarehere. Il film sarà quindi in programmazione dal 22 aprile al Cinema Paolillo di Barletta, al Cinema Paradiso di Erchie (Brindisi) e al Cinema Mezzano di Porto Empedocle (Agrigento). Quindi, proiezione e incontro con il pubblico di regista e cast il 27 aprile al Cinema Massimo di Pescara, dove sarà in programmazione dal 28 aprile e al Cinema Rex di Padova, con due proiezioni alla presenza di regista e cast il 13 e il 14 maggio. Prodotto dalla Naffintusi, con le musiche di Rocco Cavalera, il film racconta di Matteo Moella, un regista controverso ma di successo. Vive e lavora a New York dove è anche in riabilitazione per curare il disturbo borderline di cui soffre da anni. Durante le prove del suo ultimo lavoro, una telefonata dall’Italia lo avverte della morte del padre. Matteo lascia New York e la sua vita per tornare al paese dove è cresciuto e alla casa al mare che il padre gli ha lasciato. La spiaggia della sua infanzia diventa il suo rifugio, inaccessibile a tutti tranne che ad Alice, una giovane e bella ragazza, che sembrerebbe aprire una breccia nel muro che Matteo ha eretto tra lui e il resto del mondo. Ma i suoi fantasmi, sempre presenti, lo trascinano di nuovo in una spirale di ricordi e ossessioni da cui sarà sempre più difficile uscire. Il film ha ricevuto il Premio del Pubblico Terra di Siena Film Festival 2015.

www.sp1ralthemovie.tumblr.com

www.naffintusi.com

twitter.com/Spiralthemovie