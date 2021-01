Spettacolo, musica e progetti per il 2021: Federica Pento

Le riflessioni quando un nuovo anno comincia sono sempre all’ordine del giorno. Se poi, come Federica Pento, si è degli artisti con vari progetti in corso e in divenire, l’agenda si deve programmare fin dai primi giorni dell’anno.

Bentrovata Federica. A proposito di pagine del 2021 ancora da scrivere, non possiamo che essere curiosi dei tuoi progetti e in particolare procede l’idea del diario musicale che avevi dichiarato di voler realizzare?

Ho tantissime idee in testa, il lockdown mi ha permesso (nell’assurdo) di stare sola con me stessa. È tutto racchiuso in un piccolo diario, per l’appunto, e non vedo l’ora di tradurre tutto in musica.

Un aneddoto particolarmente divertente che hai vissuto in questo 2020 è stato durante...

Gli shooting fotografici ai quali ho partecipato che sono stati per me davvero divertenti. È stato bello giocare con la mia immagine e “scacciare” la timidezza che ha sempre fatto parte di me.

E’ vero che in autunno dovevi sfilare anche a Venezia ’77 ma non sei potuta andare alla Mostra Internazionale del Cinema per importanti impegni e studi in corso? Ci puoi svelare qualcosa al riguardo?

Purtroppo si. È un evento a cui ho sempre sperato di partecipare, ma gli impegni musicali e lo studio vengono al primo posto per me. La formazione personale è molto importante. Attualmente studio a Roma e collaboro con Artisti di fama. Uno di questi è il pianista del famoso cantante Ultimo. Da loro mi aspetto di imparare, sono “affamata” dei loro insegnamenti e onorata di stare al loro fianco.

Con chi stavi lavorando in quel periodo (settembre-ottobre)?

In quel periodo ero immersa nello studio e ho avuto il piacere di partecipare a svariati laboratori che mi hanno permesso di ampliare il mio bagaglio culturale.

L’esibizione maggiormente interessante su un palco quando è stata?

Il 20 Settembre del 2018 ho avuto l’onore di cantare a Piazza del Popolo a Roma all’apertura del “Vertical Movie”. La ritengo interessante in quanto ho avuto uno spettatore speciale: Christian De Sica da cui ho ricevuto molti complimenti.

Fai un saluto ai nostri lettori di Close-up in occasione di questo 2021...

Auguro ai lettori di Close-up una buona Epifania e che sia per tutti migliore l’anno che verrà!