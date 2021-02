SPOILER! FUMETTI - Le anticipazioni del 2021 di Dylan Dog per la Bonelli Editore

Dopo una partenza col botto con l’albo della serie regolare "I padroni del nulla", attualmente in edicola, uno dei picchi creativi di Carlo Ambrosini, ritroverete in tutte le altre uscite del 2021 legate alla figura di Dylan Dog, l’Indagatore dell’Incubo creato da Tiziano Sclavi, sia le firme che hanno fatto la storia della testata sia i più interessanti talenti emergenti della scena fumettistica nostrana. Ecco quindi, grazie a Franco Busatta, le anticipazioni del Dylan Dog che vedremo nel 2021.

Dopo aver giocato un ruolo di primo piano nel n. 413, Rania torna a essere protagonista anche dell’episodio successivo "Giochi Innocenti", con un significativo squarcio sul suo passato pensato da Paola Barbato e illustrato da Paolo Martinello. A Paola si deve anche la storia lunga del Dylan Dog Magazine in vendita a marzo, affidata ai fantasmagorici pennelli di Alessandro Baggi. Sarà poi la volta di Gabriella Contu (affiancata da Andrea Chella) e di Mauro Uzzeo e Barbara Baraldi. Uzzeo è autore del n. 416, con la storia che proseguirà sul n. 417 sceneggiato da Baraldi. Il primo è affidato a uno dei fumettisti più innovativi, Arturo Lauria, il secondo alla matita dylaniata per eccellenza, Angelo Stano. Lauria terrà banco anche sul ColorFest 37, grazie ai testi di un amico di vecchia data, Diego Cajelli, accanto al valoroso duo Dario Sicchio/Riccardo Torti.

Ed eccoci giunti, con la serie regolare, all’estate, che sarà all’insegna di un evento epocale che riguarderà i Dylan dal 418 al 420. Di più, per ora, non ci è dato comunicare. Sotto il solleone, appuntamento anche con il ColorFest 38, Groucho III, dove riproporremo due storie tratte dal Grouchomicon (una delle quali colorata per l’occasione) e una inedita realizzata dalla premiata ditta Davide La Rosa & Luca Bertelè. Non mancherà all’appello il consueto Pianeta dei Morti che Alessandro Bilotta sta elaborando per Sergio Gerasi.

Sull’Oldboy pure si alterneranno artisti storici e nuove leve. A partire dal n. 5, dedicato a San Valentino, dove a raffigurare il primo episodio (sceneggiato da Giuseppe De Nardo) saranno la colonna Luigi Siniscalchi e la new entry Sergio Algozzino. Mentre l’altra storia è affidata ai collaudatissimi Luigi Mignacco e Maurizio Di Vincenzo. Arriveranno poi Giancarlo Marzano, Giovanni Di Gregorio, Contu, Bruno Enna e Baraldi relativamente ai testi, e Corrado Roi, Nicola Mari, Luigi Piccatto, Giorgio Santucci e Gigi Simeoni per quanto riguarda i disegni. Per dire. Da segnalare il n. 7 in edicola da giugno, a tema estivo, interamente affidato a Montanari & Grassani, il n. 9 in edicola da ottobre, dedicato a Halloween e raccontato da Paola Barbato e Gianluca Acciarino e il successivo a tema natalizio nel quale proporremo una efferatissima vicenda di Alberto Ostini e Paolo Bacilieri, più (tanto per chiudere il cerchio in bellezza) un’altra storia completamente forgiata dall’estro artistico di Carlo Ambrosini.

E terminiamo con altri due volumi de I Racconti di Domani (in libreria a primavera e in autunno), dove avremo il piacere di reimmergerci nella scrittura del Tiziano Sclavi più sorprendente per i disegni di Gerasi e di Davide Furnò. Se vi sembra che manchi qualcosa, non preoccupatevi: la lavorazione del team-up tra Dylan Dog e Batman prosegue spedita nelle abili mani di Roberto Recchioni, Werther Dell’Edera e Gigi Cavenago.