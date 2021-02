SPOILER! FUMETTI - Le anticipazioni del 2021 di Nick Raider per la Bonelli Editore

Continuano le anteprime di quello che leggeremo nel 2021 per la Sergio Bonelli Editore. E oggi, grazie ad Antonio Serra veniamo a sapere di una splendida notizia, il ritorno di NICK RAIDER!

La tradizionale carrellata, che sta presentando le novità che il 2021 ha in serbo per gli Eroi dei fumetti Bonelli, fa tappa oggi nella New York in cui abita Nick Raider, che nel corso dei prossimi mesi farà il suo attesissimo ritorno nelle edicole!

Con l’albo proposto per il Free Comic Book Day 2020, che vista l’eccezionalità del momento è durato per tutto il mese di dicembre, Sergio Bonelli Editore ha presentato la nuova miniserie dedicata a Nick Raider, il detective della Squadra Omicidi creato da Claudio Nizzi nel 1988 che farà quest’anno il suo attesissimo ritorno nelle edicole di tutta Italia.

La nuova serie, prevista in dieci uscite, comincerà raccontando un’avventura scritta dallo stesso Nizzi e collocata addirittura prima di "La vittima senza nome", l’albo di esordio della storica collana poliziesca pubblicata da Sergio Bonelli Editore, per poi trasportare il nostro eroe, anno dopo anno, fino a oggi. Nel corso dei dieci albi vedremo in azione personaggi vecchi e nuovi attraverso le sceneggiature di Davide Rigamonti e Giovanni Eccher e i disegni di Giovanni Freghieri, Mario Jannì, Marco Foderà, Massimo Cipriani, Ivan Vitolo, Ivan Zoni e Rosario Raho.

L’appuntamento con il primo numero della nuova serie è fissato per l’autunno, quindi l’attesa è ancora lunga, ma non preoccupatevi: vi daremo presto altre anticipazioni.