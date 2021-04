SPORT e SPETTACOLO - Torneo di padel tra artisti e Polizia di Stato Mosap

Mattinata di sport e solidarietà allo Sporting Club Augustea di Roma, dove una rappresentanza della Polizia di Stato Mosap e Artisti dello Spettacolo si sono sfidati in un avvincente torneo di Padel, organizzato da Fabrizio Pacifici, dedicato alla Casa Famiglia Ain Karim, a cui è stata dedicata una raccolta fondi. In campo il regista Christian Marazziti, il produttore cinematografico Roberto Cipullo, i tronisti storici di “Uomini e Donne” Samuele Mecucci e Matteo Guerra, Danilo Melandri patron dell’Oasi Park. Spettatori d’eccezione, Marcello Cuicchi (in rappresentanza del Mosap), le giornaliste del TG2 Laura e Silvia Squizzato, la modella Andressa Barel, l’attrice Federica Sbrenna. Premiazioni finali con la presenza della Madrina dell’evento, l’artista influencer Morgana Lengfeld. Per la cronaca i vincitori del Torneo sono stati i rappresentanti del Mosap che hanno avuto la meglio, dopo oltre un’ora, sulla coppia Marazziti-Cipullo.