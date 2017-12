Stanley Kubrick [libro]

Rivisitare l’intera filmografia di un monumento del Cinema quale é stato Stanley Kubrick non è mai compito agevole. Se non per quanto già detto e analizzato, il complesso procedimento diventa farraginoso se chi ne scrive non riesce a trovare una nuova e pertinente chiave di lettura.

Si sono cimentati in tal senso Giorgio e Marco Penzo, che hanno dato alle stampe un libricino (quasi una novantina di pagine), nel quale sfilano tutte le opere più illustri del maestro Kubrick, da Paura e desiderio a Eyes wide shut. Gli autori ripercorrono, quindi, la filmografia di Kubrick in senso cronologico, ripartendo in maniera del tutto schematica le opere fondamentali per una completa fruizioni dell’arte kubrickiana.

Il piccolo compendio non catalizza di certo l’attenzione del lettore grazie ai verbosi (perché facilmente reperibili in ogni anfratto del web) dispiegamenti delle trame dei film ma, al contrario, centra l’obiettivo di suscitare un certo interesse, e per questo proporre una chiave di lettura a suo modo originale, nel corso delle (purtroppo troppo poche) dissertazioni filosofiche: a essere più precisi, gli autori tentano di rileggere con successo i simbolismi e i significati delle opere di Kubrick, ricercando in esse quegli stilemi tanto cari alla filosofia classica e moderna. Spiccano su tutti i rimandi a Nietzsche e all’Odissea di Omero in simbiosi con 2001: Odissea nello spazio, le influenze della mitologia di Platone e del pensiero di Jung relativi ad Arancia Meccanica e le analisi introspettive sui protagonisti di Shining e Eyes wide shut.

Una chiave di lettura, quella filosofica, che avrebbe dovuto costituire il nucleo centrale del saggio, avviluppando l’intera filmografia kubrickiana, non limitandosi a qualche rara e desiderata sortita: considerazione che deriva dall’apprezzamento dei contenuti davvero affascinanti di ognuna di queste sparute analisi di pensiero sul pensiero cinematografico di uno dei più grandi registi di tutti i tempi.

Stanley Kubrick non va considerata un’opera imprescindibile per lo studio e la conoscenza del mito kubrickiano, ma resta un fruibile compendio per introdurre il maestro. Sarebbe un vero piacere se Giorgio e Marco Penzo decidessero in futuro di affrontare con piglio più deciso tale rilettura di questi (o altri) classici per mezzo del classico.