Stefano Calvagna torna dietro la macchina da presa per il docu-film ’Cattivi & cattivi’

Il suo ultimo lungometraggio, La fuga, arriverà nelle sale cinematografiche nel 2017, ma il cineasta romano Stefano Calvagna, nel frattempo, torna dietro la macchina da presa per dedicarsi ad un nuovo progetto.

Intensa e lucida analisi psicologica condotta dal vero ex rapinatore professionista Massimiliano Taddeini, che racconta in prima persona tutta la sua vita in un dialogo a due con lo spettatore, s’intitola Cattivi & cattivi ed è un docu-film che vedrà coinvolti anche due attori nei panni di altrettanti poliziotti dell’anti-rapina: Parise e Sarri. Il primo impegnato a vivere il proprio lavoro come una missione esistenziale e che paga con una vita tempestata di fallimentari relazioni umane, il secondo, invece, giovane e agiato agente rampante che non sembra avere alcun problema.

Parise e Taddeini, dunque, due uomini che sono l’uno l’opposto dell’altro, il bianco e il nero che non si mischiano se non alla fine della storia, in un bar, per caso. Da una parte il Male, dall’altra il Bene, apparentemente divergenti ed opposti; ma non è detto che si debba essere “una persona cattiva” per compiere azioni negative, anzi, spesso può rivelarsi vero il contrario. Producono Calvagna LTD, Lake Film e Sia Varenne di Valentino Formosa.