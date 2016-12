Stiamo girando il Mondo ...con gli occhi di Stefano Bona

Video Stefano

Il siciliano dalle origini vittoriesi, conosciuto meglio come il “giramondo in bicicletta.” Un ragazzo intraprendente e pieno di coraggio che ha preso per mano il mondo e ha scoperto tutte le sue sfumature assorbendone, ovviamente, ogni essenza.

Intervista in esclusiva per Close Up

“Ho iniziato dall’Indonesia per poi scoprire Singapore, Malesia, Tailandia, Cambogia, Vietnam, Laos, la Tailandia nuovamente, Myanmar, Bangladesh e India”

Quanti altri posti ancora da visitare?

“Terminerò qui, in India. Ho iniziato questa esperienza il 25 settembre 2015. Dopo un anno trascorso in Australia e un viaggio di poche settimane in Nuova Zelanda ho effettuato ben 10.600 km (gli utili 600 fatti in 4 giorni e mezzo)! Finirò raggiungendo i 13 mila km!”

Qual è stato il piatto più originale provato ?

“Ho provato di tutto ma non vorrei offendere gli animalisti. Ho apprezzato le cavallette.”

Saltavano...in bocca?(chiedo canzonandolo)

“No, no erano fritte” (risponde Stefano stando al gioco)

Il piatto che avresti rimangiato?

“Non saprei ho apprezzato tutto il cibo asiatico. Non sono il tipo che si fa problemi a tavola”.

Bene. Tornerai a Vittoria. Quale sarà il ricordo che ti accompagnerà per sempre?

Quale il rimpianto?

“Saranno tante le cose che porterò dentro me. Il sorriso dei bambini salutandomi al mio passaggio…con quelle manine sporche, l’ospitalità della gente che mi ha sempre accolto senza pregiudizi, aspetto che tuttora a noi interessa. La gente di quei posti non pensa al colore della pelle o all’appartenenza di un’altra religione o di un altra società. Comunque, non ho nessun rimpianto. Quando ho progettato questo tour ho tracciato il percorso che oggi sto seguendo e il fatto di aver raggiunto una distanza così grande mi rende orgoglioso.Ma in compenso ho goduto di posti spettacolari, roba che i turisti non conoscono ed alcune volte essere da solo diventa tutto più magico!”

Una volta qui...cosa farai dopo il meritato riposo?

“Dopo il riposo? Vedrò ciò che la vita mi metterà davanti. Sono pronto a tutto!”

E…a tua madre che ha dovuto accettare la tua coraggiosa scelta, cosa dirai?

“Mi conosce bene. Sa come sono fatto. Mi ricordo quando le comunicai la mia volontà di affrontare questo viaggio in bici: dopo un anno in Australia si aspettava un mio rientro!Mi dice ma da dove ti è venuta questa fantasia?Da lì ho dato il nome all’album in cui condivido le foto del mio viaggio: Fantasia! D’altronde lei sa che sono un tipo a modo e non farei stupidaggini in paesi così lontani e diversi dal nostro e questo lo rasserena”

Vittoria, la tua città ti aspetta. Lei, tua madre ti aspetta. Noi tutti ti aspettiamo…

“Arriverò il 13 marzo alle 17 in Piazza del Popolo.

E il 12? Prolungherai dall’Asia per ritornare in Italia? “Il 12 volo da Delhi in Italia. Il 13 sarò a Vittoria in Piazza del Popolo, secondo il programma iniziale. Avrei dovuto finire a giugno. Ma la mia determinazione e forza d’animo mi hanno sempre spinto oltre. Se in programma c’erano 90 km, io ne facevo sempre 120/130.Non mi sono mai fermato prima. Minimo ho percorso10 km in più… sempre.”

Roma o Milano?

“Milano.”

Beh, un piano riuscito mi pare!

“Controllando il percorso mancante, avevo pensato di spostare la data d’arrivo al 20 marzo cioè una settimana prima di Pasqua, salvo poi notare che avrei mancato al compleanno di un mio carissimo amico il 19 marzo e quello di mio padre il 14. Così ho deciso di anticipare di una settimana. Infatti sto correndo percorrendo600km negli ultimi 4 giorni e mezzo. Delhi adesso non è più così lontana anche se ho deciso di andare oltre.Sono a 400km da Agra dove visiterò il Tempio Bianco una delle icone dell’India. Da lì nuova Delhi sarà vicinissima. Ma la salterò per raggiungere Amritsarche dista 500km da Delhi. Confina quasi con il Pakistan. Vorrei visitare il Golden Temple.Dopo di che ritorno a Delhi, quasi altri 500km a scendere. Vorrei godermi 4 giorni a Delhi…preparando tutto per il rientro.”

Non sfidare il cielo... prendi tutto con calma...

“Pian piano ce la farò. Prego sempre il signore di proteggermi in questo viaggio”.

Stefano, e con te anche le mie emozioni continuano!

Concita Occhipinti