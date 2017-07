Aldo Lado, regista di film come "La corta notte delle bambole di vetro", "Chi l’ha Vista Morire", " L’ultimo treno della notte", "Sepolta Viva" ha raccolto alcuni dei Lavori da lui scritti per il cinema nel corso di questi ultimi 60 anni e li ha pubblicati nel libro: I Film che non Vedrete Mai.

Aldo Lado, sceneggiatore e regista nato a Fiume ma veneziano di adozione, ha realizzato un centinaio di lavori, tra cinema e televisione. Alcuni dei suoi film, ormai cult, vengono rieditati in molti Paesi e presentati in retrospettive. Da un paio di anni si dedica alla letteratura. Ha pubblicato dei racconti nell’antologia "Nuovi Delitti di Lago" e altri suoi romanzi sono in via di edizione. In questo libro ha raccolto una selezione di storie scritte per il cinema tra gli anni ’60 e i ’90 e mai arrivate sullo schermo. "I Film che non vedrete mai" ripercorre quindi il succedersi dei generi che hanno caratterizzato la nostra cinematografia in quegli anni.

"I Film che non Vedrete Mai" è uscito il 26 giugno 2017 in esclusiva su Amazon.it ed è acquistabile a questo link: http://amzn.eu/hJSFD8w