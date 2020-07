Dopo il grande successo ottenuto dalle prime due puntate, prosegue l’appuntamento ogni venerdì in seconda serata su La5, e in replica il sabato alle 9.10 su Mediaset Extra, con "Una nuova vita". Alla guida della trasmissione prodotta dalla 11 Eleven srl di Bruno Frustaci e Alessandro Carpigo, ci sono Claudio Guerrini e Crisula Stafida. Ogni settimana vengono trasmesse due puntate, una dopo l’altra, per un totale di dodici. Venerdì 10 luglio ospiti della terza puntata saranno la showgirl Carmen Di Pietro e il compositore e direttore d’orchestra Vincenzo Sorrentino. A seguire nella quarta, invece, l’attrice e conduttrice Francesca Manzini, reduce dal grande successo di "Striscia la notizia" e Gianluca Mech, imprenditore e guru della dieta Tisanoreica.

Il programma è scritto da Luigi Miliucci e Tommaso Martinelli, mentre la regia è firmata da Luca Celia.

C’è chi la rincorre affannosamente per anni, chi la schiva consapevolmente, chi vi inciampa sopra senza nemmeno accorgersene: una nuova vita. Un traguardo da bramare, una seconda possibilità che grazie alla sorte, o alle nostre capacità, può presentarsi sul nostro cammino. L’emergenza sanitaria in corso e l’emergenza economica che ne seguirà fanno sì che già molti di noi stiano prendendo piena consapevolezza dell’inevitabilità di questa nuova vita con cui fare i conti. Claudio Guerrini e Crisula Stafida, conduttori del programma, ci racconteranno tra speranze, ambizioni e già concrete realizzazioni, le nuove vite di personaggi celebri e di persone comuni. Ciascun ospite, collegato dalla propria abitazione, illustrerà come immagina, o come attivamente sta sviluppando, la sua nuova vita. In ogni puntata si metteranno a confronto le “nuove ricette di vita” di due persone: una nota e un’altra appartenente a un diverso ambito professionale. Gli ospiti, sollecitati dalle curiosità dei conduttori, ripercorreranno ricordi e stati d’animo della loro quarantena e mostreranno come hanno deciso di ingegnarsi e attrezzarsi per il nuovo volto da dare alla propria vita.

Un programma sulla resilienza degli italiani, sull’ottimismo, sulla possibilità di rintracciare nuove positive occasioni di riscatto dopo tanta sofferenza. Perché anche dietro una mascherina... possiamo accorgerci dello spuntare di un sorriso. Gli ospiti commenteranno, inoltre, contenuti estratti dal web (video, foto, post social) divertenti, curiosi o toccanti (propri o altrui). Il periodo della quarantena, infatti, ha prodotto un rapido moltiplicarsi di questo materiale, utile a un’interessante lettura di abitudini di vita, svaghi, hobby e nuovi talenti degli italiani durante e dopo il lockdown. A conclusione di ogni puntata, i protagonisti mostreranno due oggetti che vorrebbero porre in un’ipotetica scatola del futuro da lasciare ai posteri: uno che rappresenti la loro vita di ieri (o che abbia avuto un significato particolare durante la loro quarantena) e uno simbolo, invece, della loro nuova vita.

Tra gli ospiti delle prossime puntate, provenienti dal mondo dello spettacolo assieme a protagonisti dell’attualità più recente: Arisa, Paolo Genovese, Lillo, Giusy Versace, Maurizio Mattioli, Elisa D’Ospina, Enzo Salvi, Benedetta Mazza, Jane Alexander, Gianmarco Amicarelli, Luca Ruggeri, Ivano Scolieri, Romana Busani, Davide Desario, Vincenzo Freni, Maria Vittoria Rava e Lucia Gaeta.