All’insegna della solidarietà si è svolta con grande successo un omaggio dedicato alle donne che lavorano nel campo artistico e non solo, con proiezioni, anteprime, trailer, cortometraggi, spot, videoclip, presentazioni libri e dibattito organizzato dal Comune di Fiumicino in collaborazione con Francesca Piggianelli di Romarteventi,una grande attenzione per il sociale con le proiezioni dei cortometraggi contro la violenza sulle donne Metamorfosi,con la presenza della protagonista Miriam Galanti, Cristallo presente la regista Manuela Tempesta,inoltre gli spot gli spot sulle malattie rare How Can we help you ,presente la regista Annamaria Liguori e Uno sguardo raro, festival sul sociale ,presente la co-direttrice Claudia Crisafio. Un momento emozionante di Carlotta Bolognini che in questa giornata speciale,ha voluto dedicare al papà Manolo Bolognini,recentemente scomparso,con presentazione del libro Manolo Bolognini,la mia vita per il cinema e la visione di un collage di foto del grande autore con artisti nazionali ed internazionali.Omaggi anche a Maria Corrao,per il libro E volo da te sul tema dei social, per lo sport Stefania Morra,moglie del grande campione di pugilato Emiliano Marsili,per la tv e giornalismo Giulia Papaleo,Agnese Branca responsabile decoratrice,Carolina Rey per la musica e cinema

Un ringraziamento per gli omaggi ad Equilibria,per i premi Agostino Branca e per il brindisi finale Distilleria Petrone