SUICIDAL TENDENCIES, ’World Gone Mad’ - Nuovo album con Dave Lombardo alla batteria, dal 30 settembre

’World Gone Mad’ è il primo album dei Suicidal Tendencies con il leggendario Dave Lombardo alla batteria. L’ex Slayer, tra i batteristi più influenti della storia, è ora un membro ufficiale dei Suicidal Tendencies e la forza trainante del nuovo disco di Mike Muir e soci. Oltre a Dave Lombardo la nuova squadra dei Suicidal Tendencies vede in formazione anche Ra Diaz al basso e Jeff Pogan alla chitarra.

’World Gone Mad’ è un ritorno in grande stile per i Suicidal, uno dei loro migliori album di sempre ed esattamente quello che ogni fan di Mike e soci si aspetta. 11 canzoni in pieno stile Cyco con un incendere brutale pieno di groove. ’World Gone Mad’ è Suicidal Tendencies al 100%, un album dove sono presenti tutti quegli elementi unici che hanno reso grande questa band nei suoi 35 anni di attività.

Il primo brano estratto dal nuovo album è ’Clap Like Ozzy’, disponibile in streaming, e la band sarà in tour in data unica in Italia da headliner per il Persistance Tour il 26 gennaio 2017 al Bloom di Mezzago (Milano), in compagnia di Agnostic Front, Municipal Waste e Walls of Jericho

www.suicidaltendencies.com

www.Goodfellas.it