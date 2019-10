SummerJam: con Fabio2U l’estate continua tutto l’anno

Dopo il grande successo televisivo ottenuto su Canale 5 con il game-show “All Together Now” con Michelle Hunziker e J-Ax, l’idolo K-Pop italiano Fabio2U torna sulla scena musicale con un brano nuovo di zecca.

Summer Jam – da oggi, venerdì 27 settembre, in rotazione radiofonica e disponibile su tutte le principali piattaforme digitali e in digital download – è un brano caratterizzato da un sound moombahton, irresistibile combinazione tra stili musicali dance elettronici come Electro, Future House e Reggaeton.

Dal brano è stato tratto un videoclip, diretto da Daniele Barbiero e girato sul litorale romano, visualizzabile sulla piattaforma YouTube: https://youtu.be/QE-0gLBc3fA

“Il mio intento, attraverso questo mio nuovo brano, è quello di far sì che chi ascolta la mia musica potrà continuare a ballare anche dopo la fine dell’estate – commenta Fabio2U, che aggiunge: “In fondo, non c’è niente di più bello del continuare a godersi la vita di tutti i giorni non solo d’estate ma, altrettanto intensamente, anche le restanti stagioni dell’anno. Con ‘Summer Jam’, così come nel videoclip che ne è tratto, ho voluto mostrare una parte di me più elegante, un po’ differente rispetto a quella mostrata finora”.

Attualmente Fabio2U è al lavoro sul suo primo album che vanterà prestigiose collaborazioni che verranno svelate nei prossimi mesi.

CREDIT di Summer Jam (di Fabio2U)

Regia: Daniele Barbiero

Fotografia: Jheison Garcia

Montaggio: Gianluca Conca

Trucco: Camilla Spalvieri

Assistente fotografia: Vincenzo Zeno

Cast: Giorgia Battistoni, Syria Zerbo