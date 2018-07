“SuperMusicStore”, al via il nuovo programma di La5 con Silvia Salemi

È una delle più importanti novità del palinsesto estivo di Mediaset: “SuperMusicStore”. Un format fresco e innovativo che andrà in onda su La5, la rete diretta da Marco Costa, dal 23 luglio alle 19.25. Alla guida del programma: la cantante e conduttrice Silvia Salemi. Il programma è ambientato in un supermercato, dove, alcuni concorrenti saranno chiamati a cantare alcuni brani celebri con l’obiettivo di vincere, portandosi a casa quanto contenuto all’interno del carrello senza pagare nulla alla cassa. Tanta buona musica, ritmo scorrevole e molte risate saranno gli ingredienti principali di “SuperMusicStore”, oltre alla presenza di una beniamina del grande pubblico come Silvia Salemi. “Una nuova avventura sul piccolo schermo dove mi diverto a far cantare le persone e dove ho scoperto che con un piccolo gesto si può regalare un sorriso”- racconta Silvia Salemi, aggiungendo: “Supermusicstore è infatti il primo game show che diverte con un occhio anche al portafogli." Dopo aver ottenuto un grande successo come interprete e cantautrice, proponendo al pubblico brani entrati nella storia della musica leggera italiana come “A casa di Luca”, “Pathos” e “Nel cuore delle donne”, da qualche anno la Salemi sta ottenendo un grande successo anche nelle vesti di conduttrice. Lo scorso anno, per esempio, ha ottenuto ascolti record su Rete4 con il programma solidale “Piccole luci”, che tornerà nella prossima stagione televisivo. La regia di “SuperMusicStore” è firmata da Peppe Toia. Il format, prodotto dalla Sunshine Production, è composto da 20 puntate, in onda da lunedì 23 luglio alle ore 19.25 su La5 con repliche alle 13.20 e alle 00.30.