TE ABSOLVO al Cinema Quantestorie di Manziana (Via IV Novembre 63) dall’1 fino all’8 novembre. Sala sold out, un pubblico entusiasta. Te absolvo diventa il "piccolo-grande" gioiello del box office romano e non solo.

Dopo il grandissimo successo dell’anteprima romana del 17 ottobre, e le richiestissime date nella Capitale, Movie Factory invita tutti a vedere TE ABSOLVO, il nuovo film di Carlo Benso, con uno straordinario cast capitanato da Toni Garrani e Igor Mattei, applauditi lungamente dai tantissimi spettatori, dall’1 all’8 novembre nella bellissima Manziana, alle porte di Roma e vicino il lago di Bracciano. Grande serata evento con regista e cast il 4 novembre! Una storia di vita e passione, di confronto quotidiano e di grandi dilemmi ontologici, tra esistenza individuale ed esistenza sociale, tra colpa, perdono, delitti e castighi, un intenso sorprendente dramma fatto di uomini e loro tabù. Dopo la grande partecipazione alle proiezioni nel Monferrato, dove il film è stato girato, "Te absolvo" approda a Roma confermando una profonda empatia con il pubblico, con una forte prova di cinema d’autore, indipendente, realizzato con talento e coraggio.