Teatro - Fino al 26 maggio Danilo De Santis con la commedia “Uno di troppo, il tesoro di mamma” al Teatro Tirso de Molina

Grande successo per il ritorno di Danilo De Santis con la commedia “Uno di troppo, il tesoro di mamma” al Teatro Tirso de Molina di Roma fino al 26 maggio. Risate e musica con i Police. Risate e sano divertimento al Teatro Tirso de Molina con lo spettacolo “Uno di troppo, il tesoro di mamma”, commedia scritta da Danilo De Santis e in scena fino al 26 maggio. La storia racconta le vicende di due fratelli che si ritrovano a distanza di anni al funerale della mamma scoprendo di essere figli di padri diversi. Non di papà qualsiasi, bensì di due dei componenti del terzetto inglese, i “Police”, ovvero: Sting e Stewart Copeland. La morte della madre costringe Cesare a onorare il suo ultimo desiderio: scegliere il fratello come testimone del suo matrimonio. Tra liti, equivoci e colpi di scena divertono il pubblico, pronto ad applaudire i bravissimi artisti sulla scena. Seduti in platea anche alcuni volti dello spettacolo che non hanno voluto perdere il debutto: Alex Partexano, Magico Alivernini, Conny Caracciolo, Adriana Russo. Uno spettacolo da non perdere, spensierato e interattivo, che tocca temi a molti ben noti come le dinamiche familiari.