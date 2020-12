TEATRO - La spada nella roccia...la storia di re Artù on line dal 21 al 27 dicembre 2020

Pubblichiamo con piacere una comunicazione del glorioso Teatro Vascello di Roma:

Questo tormentato e inaspettato anno 2020 sta per finire. Noi del Teatro Vascello ci auguriamo che il 2021 riporti la normalità ed una vita piena di gioia, salute, abbracci, strette di mano e una gran voglia di tornare a teatro.

Noi vi aspettiamo!

La direzione artistica e tutto lo staff del Teatro Vascello, ringraziano tutti gli spettatori che in questi giorni hanno seguito le nostre programmazioni in live streaming, e soprattutto un ringraziamento particolare va a tutti coloro che hanno fatto delle donazioni per la nostra attività. Per le festività natalizie e con l’auspicio di un 2021 che ci vedrà di nuovo presto riuniti a teatro, abbiamo pensato di mettere sulla home page in visione gratuita per la settimana dal 21 al 27 dicembre 2020, per il pubblico di grandi e piccini lo spettacolo: La spada nella roccia…la storia di re Artù regia di Danilo Zuliani. Per vedere lo spettacolo vai al link www.teatrovascello.it

Lo spettacolo è stato realizzato e girato al teatro Francigena di Capranica a novembre 2020 per le scuole elementari del comune di Capranica. Ringraziamo il direttore artistico del progetto Fabio Galadini e il Comune di Capranica che ha permesso la realizzazione del progetto.

Si ringrazia tutto lo staff attori e tecnici della compagnia Nomen Omen per la disponibilità a trasmettere lo spettacolo on line.