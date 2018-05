Tenerife, Spagna, dal 9 al 12 maggio: Edizione Italian Film Festival de Canarias

Romarteventi in collaborazione con “ViviTenerife”, “Canarie per te” e “ItalianRadioCanarie”, sono lieti di annunciarvi la prima edizione di “Italian Film Festival De Canarias”, dal 10 al 12 maggio 2018, presso L’Auditorium San Isidro Espacio Civico (Granadilla De Abona).

Al via la prima Edizione dI “Italian Film Festival De Canarias”, rassegna di nuovi talenti del cinema, musica e sport, con proiezioni, dibattiti, incontro con il pubblico e lezioni eccellenti, con la presenza di artisti, registi, produttori e delle istituzioni. Questa importante iniziativa nasce da uno scambio culturale tra la comunità italiana,le Istituzioni di Tenerife e l’Italia con l’Associazione culturale Romarteventi, il Patrocinio della Regione Lazio, il supporto di Cinecittà Panalight ed in gemellaggio con il Comune di San Felice Circeo.

10 MAGGIO iI programma apre con il cortometraggio in anteprima europea NICO E LE CICLOAVVENTURE” di Valerio Perini, con la presenza di NICO MARAJA, talentuoso artista, cantante, attore, musicista, narra un tour da lui effettuato completamente in bicicletta attraversando i luoghi più suggestivi italiani A seguire il film doc “TIZZO-STORIA DI UN GRANDE CAMPIONE” con la presenza del grande campione di boxe pesi leggeri, EMILIANO MARSILI e del regista Alessio Di Cosimo. Un racconto emozionante che ripercorre la sua vita, i suoi sacrifici e la sua carriera internazionale sportiva, di recente riconfermato campione del mondo ed attualmente imbattuto.

11 MAGGIO un importante workshop con la presenza di produttori e registi, con annuncio del concorso per la realizzazione di un cortometraggio o videoclip,un premio assegnato da Cinecittà Panaligt alla miglior sceneggiatura dei partecipanti in gara. A seguire proiezione del film“OVUNQUE TU SARAI” con la presenza del regista ROBERTO CAPUCCI e di PRIMO REGGIANI, un road movie brillante, che ha avuto molto successo e riconoscimenti, narra la storia di un gruppo di amici che partono dell’Italia alla Spagna per vedere la trasferta della squadra di calcio della Roma. Prima del lungometraggio, proiezione del videoclip tratto dall’omonimo film eseguito da ORCHESTRACCIA, regia di Roberto Capucci, prodotto da Camaleo, edizioni musicali Karl Zinny-Beat Production.

12 maggio grande chiusura con una anteprima europea del film thriller psicologico “SCARLETT” [nella foto] regia di Luigi Boccia, protagonista MIRIAM GALANTI, presente alla rassegna con il produttore distributore, Luigi De Filippis, fanno parte del cast Loredana Cannata, Ivan Castiglione, l’attrice internazionale Tetyana Veryovkina, Caterina Milicchio, Gianclaudio Caretta ed altri. Una trama avvincente, dove una macchina si impossessa/innamora della protagonista, fino a farle compiere gesti folli. Realtà o immaginazione? Prima del film proiezione del video clip L’ULTIMA LUCE di SKUBA LIBRE regia di Christian Antonilli.

Si ringraziano: Gli organizzatori,il sindaco di Granadilla de Abona Don Josè Gonzalez, la consigliera alla cultura EUDITA Mendoza Navarro, rappresentante a Tenerife della Camera di Commercio italiana per la Spagna Silvio Pelizzolo e tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione del Festival.