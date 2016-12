Terni, 20 gennaio: a Visioninmusica Erri De Luca e Stefano Di Battista Quartet - La musica insieme

Venerdì 20 gennaio 2017 - ore 21

ERRI DE LUCA & STEFANO DI BATTISTA QUARTET - LA MUSICA INSIEME

ERRI DE LUCA • voce narrante

STEFANO DI BATTISTA • sax soprano e tenore NICKY NICOLAI • voce

ANDREA REA • piano DANIELE SORRENTINO • contrabbasso

ROBERTO PISTOLESI • batteria

Auditorium Gazzoli

Via del Teatro Romano, 16

05100 - Terni

Biglietti: Intero €25 - Ridotto €22

Erri De Luca è una delle ultime incarnazioni di una figura che ha segnato la cultura del Novecento e che oggi sembra irrimediabilmente estinta: quella dell’intellettuale. Ossia, un artista che non limita il proprio campo d’azione alla pagina scritta, ma lo allarga alla società che lo circonda, cercando di incidervi un segno. Allo stesso tempo, De Luca è nato a Napoli («stonato», specifica lui) e la musica fa parte del suo DNA. Per far venire fuori questa passione segreta, ci voleva un musicista come Stefano Di Battista: un jazzista che non si è mai limitato al jazz, ma ha sempre guardato con curiosità in tutte le direzioni, anche le più inaspettate (lo provano le sue numerose partecipazioni al Festival di Sanremo). Insieme, De Luca e Di Battista hanno prodotto La musica insieme, uscito presso Feltrinelli come libro, DVD e CD. Riflessioni, canzoni, musiche, poi diventate uno spettacolo teatrale a tutto tondo.

“Stefano Di Battista, sassofonista giramondo, mi ha chiesto tramite l’amico Michele Afferrante, una scrittura da mettere in musica. Stavo raccogliendo pagine per un nuovo libretto di poesie, ma nessuna delle pronte era adatta. Una sera in una città di mare mi è venuta una pagina sul Mediterraneo: ‘Essere di Medit’. Era quella giusta e l’ho trasmessa a Stefano. Pochi giorni dopo mi ha chiamato per farmela sentire, musicata da Maurizio Fabrizio e cantata da Nicky Nicolai. Quella pagina si era trasfigurata nelle onde sonore di una mareggiata musicale.” (Erri De Luca)

