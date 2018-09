Terni, 27 settembre. Mancano ormai poche ore all’attesissima cerimonia d’apertura di questa prima edizione del Terni Pop Film Fest – Festival del Cinema Popolare. Ad inaugurare la serata sarà il già annunciato Omaggio al grande Bud Spencer che vedrà il conferimento del premio Bud Spencer – Next Generation ad un giovane attore che ha saputo accogliere l’eredità artistica di Carlo Pedersoli. La direzione artistica, a cura di Simone Isola e Antonio Valerio Spera, in accordo con la famiglia Pedersoli, hanno deciso di conferire il premio al talentuosissimo Marco D’Amore con la seguente motivazione:

«Nel suo giovane percorso artistico, Marco D’Amore ha evidenziato talento e passione per il proprio lavoro. Virtù che ha trasferito nei suoi personaggi, sì popolari ma mai banali, che non offrono consolazione al pubblico ma pongono domande e riflessioni profonde. Il nostro premio riconosce inoltre in lui un sincero e autentico bisogno di rinnovarsi attraverso nuovi ed originali progetti»

Una scelta che si mostra coerente con la linea artistica della manifestazione che vuole rimettere al centro del dibattito culturale il cinema popolare, omaggiando il passato ma con un occhio sempre vigile al presente e soprattutto al futuro.

L’appuntamento è per questa sera alle ore 21:00 al Cityplex Politeama di Terni insieme ai Pedersoli e a Guido De Angelis dello storico gruppo musicale Oliver Onions, che hanno firmato le musiche di numerosi film con Bud Spencer.

La serata si chiuderà con la proiezione del film …altrimenti ci arrabbiamo!, diretto da Marcello Fondato, nel 1974.