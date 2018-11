Torino 36 - First Night Nerves - Festa Mobile

Un film di donne in competizione, amiche, attrici. Gli uomini sono assenti: l’unico ruolo significativo maschile è quello interpretato dal regista e autore dello spettacolo Two sisters, un melodramma retrò alla Tennessee Williams, Ouyang An, un trans vestito da donna, in attesa dell’operazione per diventare donna. Un film sul teatro, sulla recitazione, sulla messa in scena, sul tempo che corre e che prende e porta via. I piani su cui scorre la trama sono almeno tre: le prove dello spettacolo nel teatro a rischio chiusura, il passato che si ripresenta e chiede che qualcuno saldi il conto, il rapporto conflittuale tra le due attrici, eternamente rivali. La ricchezza, i soldi guadagnati, il successo e la carriera sono al centro della vita di molti personaggi in una città, Hong Kong, in veloce via di sviluppo e occidentalizzazione. Il film segue la settimana prima della prima nella City Hall, venerabile spazio in attesa di ricostruzione. Il confronto tra le due star, una delle scene teatrali abbandonate anni prima per un matrimonio finito con la morte del marito, scoperto fedifrago nel frangente del decesso (in aereo con l’amante), e l’altra in auge in cinema e televisione, molto richiesta dalla stampa e dal pubblico. Le due, apparentemente diverse per personalità e modalità recitative, durante la settimana cruciale si svelano diventando, alla fine, quasi amiche: entrambe fragili, entrambe infelici nella vita privata, entrambe incapaci di dichiarare realmente i loro desideri, invece di recitare un ruolo. Tendendo a tratti al melodramma, il film dichiara a tratti un velato dissenso per la perdita di umanità della popolazione rispetto alla brama capitalista di accumulazione, contro una perdita di valori umani e di relazioni sane. Attori in forma splendente, costumi accurati e colorati, scenografie ricche e precise compongono un oggetto raffinato di gradita visione