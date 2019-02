The Lego Movie - Una nuova avventura

Continuando in parte il gioco di specchi dei mattoncini più famosi del mondo mossi dalle mani di bambini che giocano inventando trame avvincenti e la storia degli stessi in balia di guerre e scontri, Lego Movie 2 segue le vicissitudini maldestre e rovinose di Hemmet, Batman, Lucy, Unikitty, Beni, la regina Wello Ke Wuoglio. La città di Bricksburg per anni, dal film precedente, ha creato la felicità in un mondo cui tutto “è meraviglioso” (tormentone di Lego Movie 1) ma ora è finita la pacchia: un’invasione dal cielo devasta tutto quello che hanno costruito. Sono i Lego Duplo (la versione baby dei mattoncini colorati, che spaziano dall’infanzia al fanatismo da collezione) con cui gioca, nella realtà che ogni tanto si affaccia sulla scena, la sorella piccola più interessata a matrimoni, centri benessere, abboffarsi di caramelle rosa come quasi ogni cosa: le armi sono piogge di glitter, cuoricini luminosi, accostamenti fosforescenti di colori primari. La città diventa Apocalypseburg, trascinando tutto in uno scenario catastrofico alla Mad Max. Gli eroi Hemmet, Lucy e Batman partono all’arrembaggio nello spazio (il Sistema Sorellare) per salvare la loro utopia di felicità. Il più ingenuo tra loro è Hemmet, segretamente innamorato della sua amica Lucy, per la quale ha eretto una piccola e funzionale casetta da fiaba nel nulla: ha progettato ogni spazio per la gioia di una vita in comune con la sua bella che, invece, lo ridimensiona, ne argina l’entusiasmo, attutisce la portata del gesto. Ogni tanto l’arrivo minaccioso della madre dei fratelli che giocano, indicata come portatrice dell’Armammageddon, incute il panico da fine dei giochi, equivalente ludico della fine del mondo. Tra canzoni orecchiabili (“La canzone che ti entra in testa”), balletti, fughe e cadute roboanti da action movie la pellicola procede, con alti e bassi, verso un inevitabile lieto fine. Claudio Santamaria dona voce a Batman, per la seconda volta, che nella versione originale è di Will Arnett. Per un pubblico adulto a tratti ridondante e caotico, divertente per i ragazzi.