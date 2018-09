The Milk System (Italia, Germania, 90’), il documentario diretto da Andreas Pichler che denuncia i meccanismi e le ripercussioni della produzione intensiva di latte nel mondo, arriva al cinema nelle principali città italiane a partire da martedì 2 ottobre con movieday.it, la prima piattaforma italiana di film on demand che permette di organizzare proiezioni al cinema.

Il documentario, prodotto da Eikon Film e Miramonte Film, ha ricevuto il riconoscimento di Legambiente all’ultima edizione del festival Cinemambiente, oltre ad aver ottenuto premi e menzioni speciali in numerosi festival sia in Italia che all’estero.

The Milk System parte da un assunto largamente condiviso che, minuto dopo minuto, viene minuziosamente dissezionato: il latte è sinonimo di salute e benessere. È considerato un alimento naturale e ricco di nutrienti, il che lo rende un prodotto ideale per il mercato. Ma il latte è veramente così salutare? Per trovare risposte a questa domanda il film esamina da vicino il sistema produttivo del latte, incontrando contadini, politici, lobbisti, ONG e scienziati.

Ciò che un tempo si considerava naturale ed innocente, da non molto si è trasformato in una merce capace di fatturare cifre da capogiro. In tale contesto, fattori come la sostenibilità o il rispetto dei metodi di produzione tradizionali sono totalmente irrilevanti.

Il film svela verità sorprendenti sul sistema latte: chi ci guadagna e a spese di chi? Il sistema ha un futuro ed esistono delle alternative? Un viaggio cinematografico attraverso diversi continenti che smaschera preconcetti presentando nuove soluzioni.

Il film può essere visto al cinema solo prenotando i biglietti online su movieday.it al seguente link: bit.ly/themilksystem

Con Movieday è possibile richiedere una proiezione di The Milk System direttamente nella propria città. Basta andare su bit.ly/themilksystem e cliccare su “organizza un evento”.

MOVIEDAY è l’innovativa piattaforma di cinema on demand che permette a chiunque di organizzare proiezioni al cinema. Un meccanismo di distribuzione dal basso che favorisce la scelta e la partecipazione del pubblico.

