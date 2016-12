The Moneyman - La vera storia del fratello di Walt Disney [graphic novel]

Per il cinquantesimo anniversario della morte di Walt Disney (15 dicembre 1966), la casa editrice Tunué propone nella collana Prospero’s Books una biografia grafica dedicata a uno dei fondatori dell’impero Disney, Roy Disney. Fratello maggiore di Walt, è stato il produttore e l’amministratore, ovvero il moneyman dei maggiori capolavori di animazione fino all’apertura del parco divertimenti in Florida nel 1971.

Il graphic novel curato da Alessio De Santa, autore già dell’originale titolo La principessa che amava i film horror (2013), edito sempre da Tunué, parte proprio dagli ultimi giorni di Roy prima dell’inaugurazione del parco divertimenti, per ricostruire in tre capitoli il rapporto tra i due fratelli: dal difficile periodo in famiglia fino alla travagliata e epica esperienza professionale negli studios hollywoodiani.

Una storia vera, come espresso nel sottotitolo e documentato nell’appendice finale, che sembra fondarsi semplicemente non solo sulle facili leggende della figura di Walt, ma che apre un punto di vista inedito sulla genesi del famoso studio d’animazione, oggi multinazionale della maggior parte dell’entertainment globale: dai primi esperimenti agli azzardi creativi e tecnici, ai problemi distributivi e alle continue difficoltà finanziarie.

Un viaggio che intreccia privato, due guerre mondiali, la crisi del 1929 e una parte importante della prima storia del cinema (alcune tavole sono dedicate a Chaplin), narrato dallo stesso Roy in chiave colloquiale. Ricorda i fumetti divulgativi degli anni Ottanta, ma grazie alla ricerca sui personaggi, è in grado di nobilitare il formato editoriale. Le oltre centocinquanta pagine potrebbero alludere ad un possibile biopic cinematografico sul personaggio ma allo stesso tempo offrire un approfondimento duttile e multidisciplinare per studenti e appassionati. Perché in fin dei conti l’arte e il cinema non sono solo dalla parte dei creativi.