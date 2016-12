The Night Of (Stagione 1) – Teste di serie

Ne è passato di tempo da Law & Order, ed il legal televisivo non ha affatto sprecato tempo, facendo passi da gigante - basti pensare a The Good Wife -: oltre a scegliere per il piccolo schermo dettagliate e minuziose procedure legali legate a qualcuno che muore e a qualcun altro che viene processato, intraprende la stessa strada delle due serie su O. J. Simpson, ovvero mette in discussione il concetto di giustizia egualitaria.

In The Night Of, miniserie targata HBO di otto puntate, basata sulla serie britannica Criminal Justice, Naz, figlio di immigrati pakistani, ruba il taxi del padre per andare ad una festa a Manhattan. Sulla strada, però, viene intercettato da Andrea, una ragazza che lo crede in servizio e sale quindi sul taxi. I due finiscono a casa di lei e, dopo la droga ed il sesso, Naz si risveglia in cucina, trovando Andrea morta nel letto. Il ragazzo viene sospettato prima ed accusato poi dell’omicidio per via del suo DNA sparso sulla scena e sulla vittima e per le prove circostanziali che lo riguardano - testimoni oculari, l’ama delitto ritrovata nella sua giacca, il vuoto di memoria di Naz. Insomma, sembra che il giovane si trovi nel posto sbagliato al momento sbagliato, e non essendo il tempismo dalla sua, il detective Box decide di indurlo ad una subitanea confessione. È qui che entra in gioco l’avvocato John Stone (John Turturro, che ha rimpiazzato Robert De Niro, il quale aveva scelto di interpretare il personaggio in omaggio a James Gandolfini, scelto in prima battuta ma morto improvvisamente nel giugno 2013, impossibilitato però a prendere parte alla miniserie per via di precedenti impegni cinematografici): vagando per il distretto di polizia a notte fonda, con indosso delle ciabatte a causa di un acuto eczema da stress che lo vede costretto anche all’uso di guanti, incrocia gli occhi di Naz e si propone come suo difensore, pensando che si tratti dell’ennesimo caso di patteggiamento. Ma così non é.

Man mano che il caso va avanti vediamo il mondo di John ‘allargarsi’ - affianca nella difesa dell’imputato un possente studio legale, si improvvisa provetto investigatore nel cercare prove che la polizia non si è degnata di cercare e trova addirittura un rimedio al suo eczema, tanto da essere finalmente in grado di indossare un vero paio di scarpe, come corre a dire al figlio – e quello di Naz ‘restringersi’ nel carcere. Prima isolato perché nuovo, il ragazzo si ritrova costretto ad entrare in una banda e a ricevere protezione, trasformandosi in cambio in corriere della droga. Spirito di adattamento o di sopravvivenza, quello di Naz, che dir si voglia. E per restare sul principio di uguaglianza legale, i sospetti che gravano su di lui non solo rimpiccioliscono il suo mondo, ma lo sgretolano proprio: il padre deve vendere la sua quota della licenza del taxi per difendere quel figlio che tutti credono colpevole, persino la madre, che vedendo le foto della ragazza accoltellata arriva a domandarsi se ha davvero ‘cresciuto un animale’. Il processo mette a nudo tutte quelle relazioni, famigliari e non, pronte a cadere sotto il colpo degli insistenti dubbi messi in campo dall’accusa, mostrando quanto risulti difficile esser creduti se immigrati, poveri, giovani ed ingenui/incauti.

E non importa se i dubbi saranno o meno sciolti a favore o a sfavore di Naz, perché il racconto di quella notte cambierà forzatamente (ed in modo permanente) la sua vita, lasciandolo nel limbo per quanto concerne l’opinione comune, così come la ricerca della cura all’eczema di Stone (specchio di quella della verità sull’omicidio di Andrea) non andrà a buon fine, passando dagli inutili rimedi medico-farmaceutici alle pseudo-portentose erbe di un guaritore orientale, per tornare alla stessa farmacia dell’inizio. Il circolo pare essere vizioso, da qualsiasi punto di vista lo si guardi.